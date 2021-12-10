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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 717 bin kişi oldu.

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, ekimde bir önceki aya göre 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı da 0,2 puan azalışla yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 1,8 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı ekimde bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 12,9 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 20,1, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 33,4 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 41,8 seviyesinde gerçekleşti.

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