İşsizlik maaşı 2024: Asgari ücret artınca işsizlik maaşı ne kadar oldu ?

Milyonlarca vatandaşın gündeminde ilk sırada yer alan yeni asgari ücret 17 bin 2 TL olarak açıklandı. 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı ardından gözler işsizlik maaşı yeni rakama çevrildi. Yeni asgari ücretle değişen işsizlik maaşı ne kadar oldu merak edildi. İşte merak edenler için en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı .

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?



Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak.



Yeni asgari ücretin belli olması ile birlikte işsizlik ödeneğinde taban tutar 7.940,33, tavan tutar 15.880,66 seviyelerine yükselecek.