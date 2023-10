İSO ve SAHA İstanbul iş birliğiyle 5. Savunma Sanayi Buluşmaları gerçekleştirildi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Savunma Sanayii Buluşmaları’nın 5’incisi bugün gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar’ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona T.C. İstanbul Valisi Davut Gül ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün katıldı. Türkiye ekonomisine katkı sunan en önemli sektörlerden biri haline gelen savunma sanayinin önde gelen temsilcilerinin yer aldığı etkinlikte, ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Savunma Sanayiimizin Dünyadaki Yeri’ başlıklı bir de panel düzenlendi. T.C. MSB Bakan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi moderatörlüğündeki panelde, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, BMC İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve SSB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Kaya konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye’de savunma sanayinde yerlilik oranının yükseltilmesi, teknoloji odaklı üretimin ve yüksek teknolojili ihracatın payının artırılması amacıyla düzenlenen ‘5’inci Savunma Sanayii Buluşması’na, sektörde faaliyet gösteren 600 firmadan 1100 kişi katıldı. Savunma Sanayinin en önemli 17 ana yüklenicisi ile planlanmış 1260 bire bir görüşme (B2B) yapıldı. İSO ve SAHA İstanbul iş birliğinde gerçekleştirilen Savunma Sanayi Buluşmaları bu çerçevede Türkiye’de yapılan en büyük etkinlik oldu.

HEDEF SAVUNMA SANAYİİNDE TAM BAĞIMSIZLIK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Sanayi olmadan ekonomik güçten bahsetmemizin mümkün olmadığı gibi, savunma sanayi olmadan da ekonomik ve siyasi bağımsızlıktan bahsetmek mümkün değil. Savunma sanayi, bütünsel olarak sanayileşmenin ve kalkınmanın önemli bir parçasıdır.” dedi. Görgün şöyle devam etti: “Bugün hamdolsun savunma ürün ve hizmetlerimiz, hem güvenlik güçlerimize hem de farklı coğrafyalardaki dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine başarıyla teslim edilmektedir. Her platformda ifade ettiğimiz gibi bizim en büyük hedefimiz, savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye olabilmektir. Geniş ekosistemimiz ile birlikte bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, ülkemizin dünyada savunma sanayii alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her geçen gün yaklaşmaktayız. Küresel güç dengesinin önemli unsurlarından biri olan Türkiye, her zaman barış ve iş birliğinden yanadır. Başkanlık olarak, Türk savunma sanayiinin son 20 senede kazandığı yetenek ve bilgi birikimini dost ve müttefik ülkelerle iş birliğini geliştirerek ilerletmeyi amaçlıyoruz.”

İSO 500 LİSTESİNDE 19 FİRMA YER ALDI

Savunma Sanayi Buluşmaları’nın açılışında konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, bu yıl beşincisi düzenlenen Savunma Sanayi Buluşmaları ile Silahlı Kuvvetlerimiz ve ülkemizin güvenli yarınları için çok kıymetli sonuçlar elde edildiğini söyleyerek “Biliyoruz ki savunma sanayiimiz geliştikçe yarınlarımıza güvenle bakacağız. Kendi motorunu, milli tankını, savaş gemisini, taarruz helikopterini, insansız hava araçlarını, füzesini ve piyade tüfeğini üretmeyi başaran Türkiye hepimizin gururudur.” dedi.

Bu yıl Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon alanlarında ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan savunma sanayisiyle ilgili geleneksel bir etkinliğe dönüşen ‘Savunma Sanayii Buluşmaları’nın beşincisinin gerçekleştirildiğini ifade eden Erdal Bahçıvan, “Bu yılki etkinliğimizi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlarken yapıyor olmamızı ayrıca çok anlamlı ve kıymetli buluyorum. Türkiye savunma sanayinde ciddi bir dönüşüm yaşıyor. Ülkemizin savunma sanayi alanında son yıllarda sergilemekte olduğu başarı grafiği hepimizi gururlandırıyor.” dedi. Ar-Ge ve teknoloji alanında küresel alanda gelişmelerin yön verdiği ve katkı sağladığı sektörlerde savunma sanayinin başı çektiğini dile getiren Erdal Bahçıvan, “Bugün Türk savunma sanayi; yüklenicileri, üniversiteleri, araştırma kurumları, geliştirdiği yerli ve milli teknolojik ürünleri ve ihracatıyla ülkemizin en önemli sektörlerinden biri konumunda. Bu başarılar savunma sanayi ile sınırlı kalmamalıdır. Bundan 15 yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan savunma sanayi sektörümüz bugün; KOBİ ve yüklenici firmalarımızın, araştırma kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin ortak akıl ve vizyonu ile adeta bir ‘Ortak üretim seferberliği’ hissiyatı ile çalışıyor. 2022 yılı itibariyle savunma sanayi ve havacılık sektörü ciromuzun 12 milyar doları aşmış olması, sektördeki istihdamın her geçen yıl artarak 81 bini aşması mutluluk verici. Diğer yandan savunma sanayi sektöründeki ihracatımızın her yıl önemli oranda artmasını da gururla takip ediyoruz. Sektörde 2023’ün ilk 9 ayında 3,8 milyar dolar ihracat gerçekleşti. İSO 500 listemizde, 2000 yılında savunma sanayi sektöründen 6 firma yer alırken 2022 yılı çalışmamızda savunma sanayi ekosisteminde faaliyet gösteren 19 firmamızın yer alması da sektörün başarılı gelişimini ortaya koymaktadır. 2023 yılında dört savunma sanayi şirketimizin, dünyanın ilk 100 firması arasında yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu.” diye konuştu.

İSTANBULLU SANAYİCİLER OLARAK HAZIRIZ

Son dönemde savunma sanayinde önemli uluslararası antlaşmaların haberlerini almaktan memnuniyet duyduklarının altını çizen Erdal Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE ile SAHA İstanbul arasında imzalanan sözleşmenin, teknoloji geliştirme noktasında büyük bir kaldıraç ve sadece savunma sanayi sektöründeki ana yükleniciler değil, tüm sanayicilerimiz için çok önemli bir fırsat olacağına inanıyoruz. Hiç unutulmamalıdır ki kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirmek, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunmak, özgün ve yenilikçi üretimle küresel değer zincirlerinde ülkemizin payını arttırmak, ülkemiz için önemli bir ivmelenme basamağı olacak. Kendi motorunu, milli tankını, savaş gemisini, taarruz helikopterini, insansız hava araçlarını, füzesini ve piyade tüfeğini üretmeyi başaran Türkiye hepimizin gururudur. Bu bağlamda yerli üretimi ve yerli malı alımını teşvik, odamızın öncelikli konuları arasında. İstanbullu sanayiciler olarak, savunma sanayimizin millileştirilmesine yönelik üzerimize düşen görevi yerine getirmeye, bunun için gerekli iş birliklerini geliştirmeye, daha etkin ve sonuç odaklı hale getirmeye hazırız. Karşılıklı çabalarımızla savunma sanayimiz için değer yaratmak, sadece biz sanayiciler için değil, ülkemiz ve gözbebeğimiz Silahlı Kuvvetlerimiz için de büyük bir kazanım olacak. Bu konuda, başarıya giden yolda ortaya çıkan gurur tablosunu yeni başarılarla daha da güzelleştireceğimize İSO olarak yürekten inanıyoruz.”

BAYRAKTAR: SAVUNMA SANAYİMİZ TÜRKİYE YÜZYILININ YÜKSELEN YILDIZI HALİNE GELDİ

Türkiye’nin savunma sanayindeki başarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Haluk Bayraktar, konuşmasına Gazze’de yaşanan gelişmelere değinerek başladı. “Bugün Gazze’de 2 milyondan fazla masum sivil, kadın ve çocuk İsrail’in adeta soykırıma çevirdiği saldırılarla karşı karşıya. Gıda, ilaç, elektrik, su ve doğalgaz gibi temel insani ihtiyaçlara dahi ulaşmalarına izin verilmiyor. Bu insanlara evinizi, topraklarınızı bombalayacağız; çöle gidin başka kurtulma şansınız yok deniyor. Her gün hastaneler vuruluyor, gözlerini dünyaya yeni açmış bebekler katlediliyor” diyen Bayraktar masumların sadece çığlıklar atarak merhamet aradığına dikkat çekti ve şunları söyledi: “Modern dünya bu sahneleri adeta bir sinema filmi gibi sadece uzaktan izliyor. Merhametin olmadığı yerde adaleti tesis etmek maalesef mümkün değildir. Güçlünün yanında saf tutan dünya, her geçen gün masumiyetini ve merhametini kaybediyor. Tüm dünya ülkeleri acil olarak bir araya gelerek insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birinin bitmesi için çaba göstermeli. Yoksa masumiyetini yitiren bu coğrafya da barışı tekrar tesis etmenin imkânı kalmayacak.”

Türkiye’nin büyük atılımlar yaptığı son 20 yılda en büyük hamlelerden birini savunma sanayii yaptığını söyleyen Saha İstanbul Başkanı Haluk Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son 20 yılda Türk savunma sanayiinde üretim hacmi 1 milyar dolardan 12 milyar dolara çıktı. Aynı süreçte savunma sanayii bütçesi 5,5 milyar dolardan 90 milyar dolara ulaştı. Savunma sanayii ihracatı 248 milyon dolardan 4,4 milyar dolara yükseldi. İhracatımızın 2023’te 6 milyar doları geçmesini bekliyoruz. Sektörümüzde istihdam sayısı 9.000’den 81.000’e çıktı. 20 yıl önce proje sayısı sadece 62 iken bugün 850’ye yükseldi. Savunma sanayimiz ‘Türkiye Yüzyılının Yükselen Yıldızı’ haline geldi. Kurulduğumuz günden bu yana ‘Artık Hikâyeler Yarım Kalmasın’ diyerek çalışıyoruz.”