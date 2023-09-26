İSO 500 2022 Raporu Açıklandı: TÜPRAŞ Liderliğini Koruyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO), 2022 yılına dair Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. TÜPRAŞ, 418,4 milyar lira üretimden satış ile liderliğini sürdürdü.

Star Rafineri Yükselişte

TÜPRAŞ'ı, 189,2 milyar lira üretimden satış ile Star Rafineri takip ediyor. Star Rafineri, bir önceki yıla göre bir sıra atlayarak ikinci sıraya yerleşti. Öte yandan, Ford Otomotiv 140,1 milyar lira ile üçüncü sırayı aldı.

İstanbul Altın Rafinerisi ve Diğer Öne Çıkan Şirketler

İstanbul Altın Rafinerisi, 87,8 milyar liralık üretimden satışla dördüncü sırada yer buldu. Bu kuruluşu sırasıyla Ereğli Demir ve Çelik ve İskenderun Demir ve Çelik takip etti.

İSO 500'ün Toplam Üretimden Satış Rakamları

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın belirttiği üzere, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunun toplam üretimden satışları yüzde 119 artışla 4,5 trilyon liraya ulaştı. Bu artışın sebepleri arasında ihracattaki başarılı performans, yurt içi talebin canlılığı ve döviz kurlarındaki hareketlilik yer alıyor.

Sanayi Sektöründe İhracat Rakamları

2022 yılında Türkiye'nin ihracatı yüzde 12,9'luk artışla 254 milyar dolara yükseldi. İSO 500'ün ihracatı ise 98 milyar dolara ulaştı, bu da Türkiye genelindeki artışın üzerinde bir performans olarak kaydedildi.

500 Büyük Sanayi Kuruluşunun Karlılık Durumu

2022'de 500 büyük sanayi kuruluşunun faaliyet karı yüzde 96 artarak 671 milyar liraya ulaştı. Faaliyet karlılığı oranı yüzde 14,8'den yüzde 12,8'e geriledi.

Finansman Giderlerinin Evrimi

İSO 500 şirketlerinin finansman giderleri 2022'de yüzde 32,6 artarak 277 milyar lira oldu. Bu oranın daha önceki yıllarda çok daha yüksek olduğu ve 2022'nin daha düşük faiz ortamında gerçekleştiği belirtildi.

İSO 500'ün Aktif ve Borç Durumu

2022 yılında İSO 500'ün aktif toplamı yüzde 83'lük bir artışla 3,9 trilyon liraya yükseldi. Aynı yıl, özkaynaklar yüzde 124 artışla 1,4 trilyon liraya, toplam borçlar ise yüzde 67 artışla 2,5 trilyon liraya ulaştı.

Bu rapor, Türkiye'nin sanayi sektöründeki lider şirketlerin ve genel ekonomik trendlerin bir özeti olarak önem taşımaktadır. Şirketlerin ve sektörlerin performansı, Türkiye ekonomisinin genel seyri hakkında önemli ipuçları sunmaktadır.

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