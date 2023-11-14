İslam Memiş'ten küçük yatırımcıya kritik uyarı! Yükseliş mi çakılış mı?

Altın ve Para Piyasaları hakkındaki yorumlarıyla bilinen Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı Samimi Haber yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi. Aleyna Horasan'un sorularını yanıtlayan Memiş, "Dünyada doların değer kaybetme süreci yavaş yavaş başlıyor. Dolar/TL kurundan bahsetmiyorum, dolar endeksinden bahsediyorum. Dolar endeksinde 2024 yılına 100 seviyesinin altında bir sarkma göreceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"2024'TE 50 LİRAYI AŞACAK"

Dolar/TL kuruna ilişkin de görüşlerini paylaşan Memiş, "Dolar bir yatırım aracı değil ödeme aracıdır. Türkiye'de en az getirinin sahibi dolardır. Eğer yatırımcı ısrarla döviz satın almak istiyorsa Euro tarafında paritenin oldukça düşük olduğunu göz önünde bulundurması lazım. TL ayağında da Euro daha avantajlı. 2024'te 50 lira üzerinde seviyeleri görebilir." diye konuştu.

"BUNLARA DİKKAT"

"Yatırımcılardan 'kripto parada 40 bin dolar seviyesi kırıldıktan sonra yeni rekorlar gelecek, yeni yükselişler göreceğiz çok zengin olacağız' yönünde açıklamalar geliyor" diyen İslam Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben şahsen bu düşüncelerinin yanlış olduğunu söyleyebilirim. Resmi olarak bu piyasa tanınmıyor, bu nedenle haber akışlarıyla manipüleler de sürüyor.

FİZİKİ ALTINDA KOTA DÖNEMİ

"Fiziki altında kota dönemi" söylemlerinin de gerçeği yansıtmadığını belirten Memiş, "Böyle bir durumla karşılaşan kişinin kuyumcusunu değiştirmesi lazım, Türkiye genelinde fiziki altınla ilgili bir problem yok." dedi. İnternet üzerinden yapılan altın alışverişlerine de dikkat çeken Memiş, "Altının ucuzu olmaz, internet alışverişlerinde dikkatli olunmalı. Örneğin 3 bin liraya çeyrek buldum deme şansınız yok. Alımı satımı bellidir. 50-100 TL fiyat oynamaz." ifadelerini kullandı.