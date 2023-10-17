İŞKUR'un İş Fırsatları: TYP Başvuru Şartları ve Detaylar! TYP Nedir?

Toplum Yararına Programlar (TYP), İŞKUR aracılığıyla farklı illerde ve ilçelerde toplamda 1500 kişiye istihdam fırsatı sunuyor. Bu programlar kapsamında çeşitli kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere işçi alımı başvuruları kabul ediliyor. İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir? Bu haberimizde TYP hakkında detaylı bilgi verip, güncel iş ilanlarına da yer vereceğiz.

TYP Nedir?

Toplum Yararına Programlar (TYP), afet, salgın, acil durumlar ve diğer özel politika gerektiren gruplar gibi durumlarda kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla başta işsizler olmak üzere farklı kesimlere yönelik düzenlenen bir programdır. Bu programlar sayesinde işsizlerin çalışma alışkanlıkları ve disiplini korunurken aynı zamanda geçici gelir desteği sağlanmaktadır. İŞKUR, kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde TYP programlarını yürütmektedir.

İŞKUR TYP Başvuru Şartları

TYP işçi alımı başvuruları, İŞKUR resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru yapmadan önce belirli şartları taşımanız gerekmektedir. İşte başvuru için gerekli olan genel TYP başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: TYP başvurusu yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir.

18 yaşını doldurmuş olmak: Başvuru yapabilmek için en az 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir.

Askerlikle ilişiği olmamak: Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya askerlikle ilişiği olmamış olmak gerekmektedir.

Adli sicil kaydı temiz olmak: Başvuru yapacak adayların adli sicil kayıtlarının temiz olması gerekmektedir.

Başvuru yapılacak il veya ilçede ikamet ediyor olmak: TYP başvurusu yapılacak il veya ilçede ikamet ediyor olmanız gerekmektedir.

Bu başvuru şartlarını sağlayan adaylar, İŞKUR üzerinden TYP işçi alımı başvurusu yapabilirler. Başvuruların kabul edildiği iller ve son başvuru tarihleri değişebilir, bu nedenle güncel duyuruları takip etmek önemlidir.

Güncel İlanlar

Şu an için açık olan TYP işçi alımları şunlardır: