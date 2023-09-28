İŞKUR'dan Yüz Binlerce Kişiyi İlgilendiren Yeni İş İlanı Duyurusu! 2023 İŞKUR İş İlanları: Hangi Pozisyonlarda Kaç Kişi Alınacak
81 ilimizde, İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu olmak şartıyla 69.424 personel ve işçi alınacak. Bazı kurumlar için KPSS puanı önemlidir, ancak bazıları için bu şart aranmamakta. Türkiye İş Kurumu'nun personel ve işçi alım süreci hakkında ayrıntılı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi web sitesi, vatandaşların iş ilanlarına kolaylıkla ulaşabilmeleri için güncelleniyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının istihdam şartları değişkenlik gösterse de en genel şart ilkokul mezuniyeti olarak belirlenmiştir. İŞKUR'dan yapılan duyuruda, toplamda 69.424 personel ve işçi alımı yapılacağı belirtildi.
Hangi Pozisyonlarda Alım Yapılacak?
- Ambar/Depo Görevlisi: 1874
- Aşçı: 1192
- Genel Beden İşçisi: 33390
- Genel Elektrikçi: 938
- Forklift Operatörü: 1236
- Servis Elemanı (Garson): 2683
- Gazaltı Kaynakçısı: 1974
- İnşaat İşçisi: 1146
- Kasiyer: 1405
- Oksijen ve Elektrik Kaynakçısı: 870
- Konfeksiyon İşçisi: 1869
- Genel Madenci: 2021
- Ön Muhasebeci: 1751
- Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi: 2823
- Paketleme İşçisi: 2363
- Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı: 1146
- Reyon Görevlisi: 1017
- Satış Danışmanı: 3340
- Yük Taşıma Şoförü: 1648
- Temizlik Görevlisi: 4738
İŞKUR İş Başvurusu: Adım Adım Yönlendirme
İş arayanlar için İŞKUR iş ilanlarına başvurmak son derece kolaydır. İlk olarak İŞKUR resmi web sitesi'ne giriş yapınız. Daha sonra yukarıda belirtilen pozisyonlardan dilediğiniz birini arama bölümüne yazarak ilgili ilanları görüntüleyebilirsiniz. E-Devlet şifrenizle giriş yaparak, uygun gördüğünüz ilana başvuru yapabilirsiniz. İnternet üzerinden başvuru yapmak istemeyen vatandaşlarımız, doğrudan İŞKUR şubelerine giderek de başvurularını gerçekleştirebilirler.
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