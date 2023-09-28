İŞKUR'dan Yüz Binlerce Kişiyi İlgilendiren Yeni İş İlanı Duyurusu! 2023 İŞKUR İş İlanları: Hangi Pozisyonlarda Kaç Kişi Alınacak

81 ilimizde, İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu olmak şartıyla 69.424 personel ve işçi alınacak. Bazı kurumlar için KPSS puanı önemlidir, ancak bazıları için bu şart aranmamakta. Türkiye İş Kurumu'nun personel ve işçi alım süreci hakkında ayrıntılı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi web sitesi, vatandaşların iş ilanlarına kolaylıkla ulaşabilmeleri için güncelleniyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının istihdam şartları değişkenlik gösterse de en genel şart ilkokul mezuniyeti olarak belirlenmiştir. İŞKUR'dan yapılan duyuruda, toplamda 69.424 personel ve işçi alımı yapılacağı belirtildi.

Hangi Pozisyonlarda Alım Yapılacak?

Ambar/Depo Görevlisi: 1874

Aşçı: 1192

Genel Beden İşçisi: 33390

Genel Elektrikçi: 938

Forklift Operatörü: 1236

Servis Elemanı (Garson): 2683

Gazaltı Kaynakçısı: 1974

İnşaat İşçisi: 1146

Kasiyer: 1405

Oksijen ve Elektrik Kaynakçısı: 870

Konfeksiyon İşçisi: 1869

Genel Madenci: 2021

Ön Muhasebeci: 1751

Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi: 2823

Paketleme İşçisi: 2363

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı: 1146

Reyon Görevlisi: 1017

Satış Danışmanı: 3340

Yük Taşıma Şoförü: 1648

Temizlik Görevlisi: 4738

İŞKUR İş Başvurusu: Adım Adım Yönlendirme

İş arayanlar için İŞKUR iş ilanlarına başvurmak son derece kolaydır. İlk olarak İŞKUR resmi web sitesi'ne giriş yapınız. Daha sonra yukarıda belirtilen pozisyonlardan dilediğiniz birini arama bölümüne yazarak ilgili ilanları görüntüleyebilirsiniz. E-Devlet şifrenizle giriş yaparak, uygun gördüğünüz ilana başvuru yapabilirsiniz. İnternet üzerinden başvuru yapmak istemeyen vatandaşlarımız, doğrudan İŞKUR şubelerine giderek de başvurularını gerçekleştirebilirler.