İŞKUR'dan Türkiye Geneline Mega İş İlanı: 35.648 Beden İşçisi Pozisyonu İçin Başvurular Başlıyor!

İŞKUR, 81 ilde toplam 35.648 beden işçisi alacak. Bu devasa alım süreci için gerekli tüm başvuru detaylarına göz atmaya ne dersiniz? "İŞKUR'da beden işçisi alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır?" sorusunun yanıtı ve daha fazlası bu yazımızda!

İŞKUR'un Beden İşçisi Alımı Detayları

Türkiye İş Kurumu, hem özel hem de kamu sektöründe istihdam sağlamak üzere büyük bir beden işçisi alımı gerçekleştiriyor. Alıma katılmak isteyenler için en az ilkokul mezunu olma şartı bulunuyor. İş ilanlarına dair merak edilen tüm bilgileri sıralıyoruz.

Nasıl Başvurulur? İŞKUR Beden İşçisi Başvuru Adımları

İŞKUR'un resmi internet portalı üzerinden https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi aracılığıyla beden işçisi alım başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru ekranında, meslek kısmına "beden işçisi" ve il kısmına yaşadığınız ili girerek ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz. Üyeliğiniz varsa giriş yaparak ilan detaylarına ve firma bilgilerine ulaşabilirsiniz.

İŞKUR Beden İşçisi Alım Başvuru Ekranına Gitmek İçin Tıklayınız

Başvuru İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?