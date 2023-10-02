İşkur'dan Öğrenciler için yepyeni bir adım!
İşkur, iş arayanlara yönelik yepyeni bir fırsat sunuyor! İş bulma ve kurs hizmetlerinin ardından gelen bu yeni adım, iş arayanları heyecanlandırdı. Bu güzel haberi duyanlar şimdiden İşkur'un kapısına dayandı. Önümüzdeki günlerde yoğun bir talep ve kuyruk oluşması bekleniyor.
ÖĞRENCİLERE DESTEK
İş ve Meslek Danışmanları, üniversite kariyer merkezleri aracılığıyla öğrencilere kariyer danışmanlığı sağlama görevini üstleniyor. Bu alanda yetkin olan ve sisteme tanımlanan 345 İş ve Meslek Danışmanı, Yetenek Kapısı Platformu'nda görev yapacak ve Üniversite Kariyer Merkezleri ile işbirliği içinde öğrencilere destek olacaklar.
BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLADI
Bu işbirliği ile kariyer danışmanlığı hizmeti, zaman ve mekân sınırlamalarına tabi olmadan sunulabilecek. Üniversite öğrencileri ve mezunlar, Yetenek Kapısı'na başvurarak üniversitelerindeki iş ve meslek danışmanlarından randevu alabilecekler. Görüşmeler yüz yüze veya çevrim içi olarak gerçekleştirilebilecek.
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