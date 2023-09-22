İŞKUR’dan en az 15.000 TL. Maaşla Türkiye Geneli 64.363 Personel ve İşçi Alımında Son Detaylar
İŞKUR’dan en az 15.000 TL. Maaşla Türkiye Geneli 64.363 Personel ve İşçi Alımında Son Detaylar. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan resmi duyurulara göre, 81 ilde birçok farklı pozisyona en az ilkokul mezunu 64.363 personel ve işçi alımı yapılacak. Kamu ve özel sektör alımlarında KPSS puan şartı olan ve olmayan pozisyonlar mevcut. İşte İŞKUR iş ilanlarına dair tüm şartlar.
İŞKUR İş İlanları: Kimler Başvurabilir?
İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan iş ilanlarında 81 il için çok sayıda personel ve işçi alımı yapılacak. Adayların en az ilkokul mezunu olmaları gerekmekte. Her bir il ve sektör için farklılık gösteren başvuru şartları, İŞKUR'un online platformu üzerinde ayrıntılı bir şekilde paylaşılmıştır.
Eylül Ayında İŞKUR Personel ve İşçi Alımı Detayları
İŞKUR yetkililerinden alınan bilgilere göre, eylül ayı içinde toplamda 64.363 personel ve işçi alımı yapılacaktır. Adaylar için farklı iş kolları ve pozisyonlar söz konusu.
İŞKUR İlanlarında Sunulan Kadro ve Pozisyonlar
İŞKUR, çok sayıda farklı kadro ve pozisyon için işçi ve personel alımı yapacak. İşte bazı göze çarpan pozisyonlar:
- Ambar ve Depo Yöneticisi: 1825
- Profesyonel Aşçı: 1105
- Genel Beden İşçisi: 31019
- Bulaşıkçı ve Steward: 1215
- Forklift Operatörleri: 1290
- Servis Elemanı ve Garson: 2705
- Gazaltı Kaynakçısı (Mıg-Mag): 1752
- İnşaat Sektörü İşçileri: 1633
- Kasiyer Pozisyonları: 1366
- Konfeksiyon Sektörü İşçileri: 1706
- Dikiş Makinecileri: 1621
- Ön Muhasebeci: 1680
- Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 2415
- Paketleme İşçisi: 1867
- Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı: 1007
- Reyon Görevlisi: 1084
- Satış Danışmanı / Uzmanı: 3100
- Şoför-Yük Taşıma: 1710
- Temizlik Görevlisi: 4263
KPSS Puan Şartı Var mı?
Başvuru yapacak adaylar için KPSS puanı, alınacak pozisyona ve çalışılacak kuruma bağlı olarak değişiklik gösterebilir. KPSS puan şartı arayan ve aramayan iş ilanları için İŞKUR’un resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.
İŞKUR İş Başvuruları: Nasıl Yapılır?
İŞKUR iş ilanlarına başvuru yapabilmek için İŞKUR'un resmi internet sitesi kullanılmalıdır. Online başvuru formu doldurulduktan sonra, gerekli belgeler yüklenerek başvurular tamamlanır.
İŞKUR, eylül ayında Türkiye genelinde 81 ilde 64.363 personel ve işçi alımı yapacağını duyurdu. İlgilendiğiniz pozisyon ve başvuru şartları için İŞKUR’un resmi internet sitesini ziyaret edebilir, güncel ilanlara göz atabilirsiniz. Farklı sektörler ve pozisyonlar için uygun iş fırsatlarını kaçırmamak adına, İŞKUR ilanlarına hızlı bir şekilde başvurun.
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