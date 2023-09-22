İŞKUR’dan en az 15.000 TL. Maaşla Türkiye Geneli 64.363 Personel ve İşçi Alımında Son Detaylar. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan resmi duyurulara göre, 81 ilde birçok farklı pozisyona en az ilkokul mezunu 64.363 personel ve işçi alımı yapılacak. Kamu ve özel sektör alımlarında KPSS puan şartı olan ve olmayan pozisyonlar mevcut. İşte İŞKUR iş ilanlarına dair tüm şartlar.

İŞKUR İş İlanları: Kimler Başvurabilir?

İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan iş ilanlarında 81 il için çok sayıda personel ve işçi alımı yapılacak. Adayların en az ilkokul mezunu olmaları gerekmekte. Her bir il ve sektör için farklılık gösteren başvuru şartları, İŞKUR'un online platformu üzerinde ayrıntılı bir şekilde paylaşılmıştır.

Eylül Ayında İŞKUR Personel ve İşçi Alımı Detayları

İŞKUR yetkililerinden alınan bilgilere göre, eylül ayı içinde toplamda 64.363 personel ve işçi alımı yapılacaktır. Adaylar için farklı iş kolları ve pozisyonlar söz konusu.

İŞKUR İlanlarında Sunulan Kadro ve Pozisyonlar

İŞKUR, çok sayıda farklı kadro ve pozisyon için işçi ve personel alımı yapacak. İşte bazı göze çarpan pozisyonlar:

Ambar ve Depo Yöneticisi: 1825

Profesyonel Aşçı: 1105

Genel Beden İşçisi: 31019

Bulaşıkçı ve Steward: 1215

Forklift Operatörleri: 1290

Servis Elemanı ve Garson: 2705

Gazaltı Kaynakçısı (Mıg-Mag): 1752

İnşaat Sektörü İşçileri: 1633

Kasiyer Pozisyonları: 1366

Konfeksiyon Sektörü İşçileri: 1706

Dikiş Makinecileri: 1621

Ön Muhasebeci: 1680

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 2415

Paketleme İşçisi: 1867

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı: 1007

Reyon Görevlisi: 1084

Satış Danışmanı / Uzmanı: 3100

Şoför-Yük Taşıma: 1710

Temizlik Görevlisi: 4263

KPSS Puan Şartı Var mı?

Başvuru yapacak adaylar için KPSS puanı, alınacak pozisyona ve çalışılacak kuruma bağlı olarak değişiklik gösterebilir. KPSS puan şartı arayan ve aramayan iş ilanları için İŞKUR’un resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.

İŞKUR İş Başvuruları: Nasıl Yapılır?

İŞKUR iş ilanlarına başvuru yapabilmek için İŞKUR'un resmi internet sitesi kullanılmalıdır. Online başvuru formu doldurulduktan sonra, gerekli belgeler yüklenerek başvurular tamamlanır.

İŞKUR, eylül ayında Türkiye genelinde 81 ilde 64.363 personel ve işçi alımı yapacağını duyurdu. İlgilendiğiniz pozisyon ve başvuru şartları için İŞKUR’un resmi internet sitesini ziyaret edebilir, güncel ilanlara göz atabilirsiniz. Farklı sektörler ve pozisyonlar için uygun iş fırsatlarını kaçırmamak adına, İŞKUR ilanlarına hızlı bir şekilde başvurun.