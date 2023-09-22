İŞKUR Duyurdu! İş Arayanlara Müjde 30 Eylül'e Kadar Başvuranlar 19.000 TL Maaşla İşe Başlayacak

İş arayanlar için İŞKUR'dan müjdeli bir ilan geldi. İŞKUR, çeşitli kadrolarda personel alımları yapacak ve bu alımlarda başvurular 30 Eylül'e kadar devam edecek. Üstelik bu iş ilanlarında yüksek maaş garantisi sunuluyor. İş arayanlar için büyük bir fırsat sunan İŞKUR'un yeni iş ilanlarına yakından bakalım:

Hangi Kadrolarda Personel Alınacak?

İŞKUR, farklı kadrolarda personel alımları yapacak. Bu alımlarda KPSS şartı aranmayacak ve 18-55 yaş aralığındaki adaylar başvurabilecekler. İŞKUR'un personel alımı yapılacak kadroları şunlar:

Büro Personeli Alımı

Güvenlik Görevlisi Alımı

Temizlik Personeli Alımı

Başvuru Nasıl Yapılır?

İŞKUR'a başvuru yapmak isteyen adaylar öncelikle İŞKUR şubelerine ya da İŞKUR e-şube üzerinden kayıt yaptırmalıdır. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, ilgilendiğiniz kadroya dair arama yaparak iş ilanlarına ulaşabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurular 30 Eylül tarihine kadar kabul edilecektir.

19.000 TL Maaş Garantisi!

İŞKUR'un yeni iş ilanlarına başvuran adaylara en az 19.000 TL maaş garantisi sunuluyor. Bu fırsat, iş arayanlar için büyük bir motivasyon kaynağı olabilir. KPSS şartı olmadan yapılan bu alımlar, iş arayanlara istedikleri alanda çalışma fırsatı sunuyor.

İŞKUR'un sunmuş olduğu bu iş fırsatları, iş arayanlar için önemli bir çıkış kapısı olabilir. 30 Eylül'e kadar başvurunuzu yaparak yüksek maaş garantisiyle istediğiniz kadroda işe başlama fırsatını kaçırmayın. İŞKUR'un resmi internet sitesinden ilanlara ulaşabilir ve başvuru işlemlerinizi hızlıca tamamlayabilirsiniz. Unutmayın, yeni bir iş fırsatı sizi bekliyor olabilir!