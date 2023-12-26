İŞKUR bekçi, güvenlik ve temizlikçi alacak! 18-50 yaş KPSS koşulsuz

İŞKUR'dan iş arayanlara müjde! Bekçi, güvenlik ve temizlikçi alımları başladı! 18-50 yaşları arasındaysanız başvurabilirsiniz! Üstelik KPSS koşulu yok! İşte personel alım ayrıntıları...

Temizlik ve güvenlik personeli ile bekçi alım ilanları, özel sektör ve kamu kurumları tarafından düzenli olarak güncellenmekte ve İŞKUR aracılığıyla birçok şehirde iş fırsatlarını duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda, genel temizlik işlerinde çalışacak personel arayışında olan kurumlar için temizlik görevlisi ilanları, güvenlik görevlisi ve bekçi pozisyonları için ise özel sektör ve kamu kurumları tarafından yayınlanan ilanlar bulunuyor.

İlanlara başvurabilmek için genellikle minimum ilköğretim mezunu olma şartı aranıyor. Ayrıca, teknik pozisyonlar ve memur alımları için de İŞKUR üzerinden ilanlar bulunuyor. Bu pozisyonlara başvuru yapacak adayların, ilanlardaki şartları dikkatlice okuyarak uygunluk durumlarını değerlendirmeleri önemlidir.

İŞKUR PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru süreci için adaylara bazı ipuçları şunlardır:

İlanlardaki şartları dikkatlice okuyun ve uygunluk durumunuzu değerlendirin. Gerekli belgeleri ve başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. İlanlarda belirtilen son başvuru tarihlerine dikkat edin.

İŞKUR web sitesi üzerinden temizlikçi, güvenlik görevlisi veya bekçi gibi iş ilanlarına başvuru yapmak için adaylar şu adımları izleyebilir: