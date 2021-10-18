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İŞKUR 1 milyon kişiyi işle buluşturdu
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İŞKUR 1 milyon kişiyi işle buluşturdu

Kurum, 1 Ocak-15 Ekim arasında 1 milyon 36 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. En fazla işe yerleştirmeler; satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ile konfeksiyon işçiliği mesleklerinde oldu.

İŞKUR 1 milyon kişiyi işle buluşturdu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu yılın geride kalan bölümünde 1 milyon 36 bin kişiyi işle buluşturdu.

, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

Kovid-19 salgınının yoğun olarak hissedildiği dönemde, işçi ve işverene sağlanan kısa çalışma ödeneğiyle istihdamı koruyan Kurum, yeni normalle birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İŞKUR'a bu yılın Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 422 bin açık iş başvurusu yapıldı. Açık işlerin yüzde 98,7'si özel sektörden geldi. Sektör itibarıyla en fazla açık iş 631 bin ilanla imalat sanayisinden alındı.

İstanbul işe yerleştirmede ilk sırada

Eylül ayında 206 bin 546 kişiyi işle buluşturan Kurum, 1 Ocak-15 Ekim arasında ise toplam 1 milyon 36 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.

En fazla işe yerleştirmeler; satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ile konfeksiyon işçiliği mesleklerinde oldu.

İş yerleştirmede İstanbul yaklaşık 170 bin kişiyle ilk sırada yer alırken, İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Gaziantep, Antalya, Muğla, Tekirdağ, Mersin ve Samsun izledi.

İŞKUR'da halihazırda farklı sektör ve mesleklerde 119 bin civarında açık iş ilanı bulunuyor.

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