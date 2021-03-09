İŞ VE EKONOMİ DÜNYASI ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ’NDE BULUŞACAK

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen ve bu sene 10. yılını kutlayan Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ana sponsoru Vodafone Business oldu. Zirve’nin 2021 yılı ana teması, “Yeni Dünyaya Hazır Mıyız?” olarak belirlendi.

24-25 Mart 2021 tarihlerindeilk kez hibrit olarak düzenlenecek yılın en önemli ekonomi buluşmasında, birbirinden değerli konuşmacılar, uzman ekonomist ve fikir önderleri yer alacak. “Yeni Dünyaya Hazır Mıyız?” ana temasıyla tüm dünyadan liderleri, yöneticileri ve iş insanlarını bir araya getiren Zirve’de, yeni dünya paradigmaları ele alınacak.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde globalde ve yerelde yeni yükseliş ve toparlanma dönemine ilişkin konular tartışılırken, pandemi sonrasında yeni dünya düzeni, yeni normaller ve yükselişin nasıl olacağı konuşulacak; daha iyi bir dünya için izlenmesi gereken stratejiler ele alınacak.

Zirve’de bu yıl “Kamu’nun Değişim Ajandası” “Enerjide Yeni Dengeler”, “Startup’tan Büyük Şirkete”, “Finteklerin Yarını”, “Suyun Geleceği”, “Tarımda Yeni Vizyon”, “Bankacılığın Geleceği”, “Sürdürülebilirlik”, “Dijital İş ve Büyüme”, “Global Ekonomi & Yeni Trendler”, “Akıllı Stratejik İş Dönüşümü”, “İyiliğin Gücü: Umutla Yarına”, “Kurumsal Yönetimde Dönüşüm Zamanı” gibi konu başlıklarında paneller yer alacak.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖN VEREN ŞİRKETLER VE YÖNETİCİLER ZİRVE’DE…

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde bu yıl da Türkiye ekonomi ve iş dünyasına yön veren isimler konuşmacı olarak yer alacak. Zirvenin ilk gününde açılış konuşmasını T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan yapacak. Zirve’de ayrıca T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile T.C. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de konuşmacı olarak yer alacak.

Konuşmacılar arasında T.C. Ticaret Bakanı Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi BaşkanıDr.Ali Taha Koç, T.C Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Prof. Dr. Salim Atay, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, TSKB Genel Müdürü Ece Börü, Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Akkök Holdingİcra Kurulu Başkanı Ahmet C. Dördüncü, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Bank of America Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Banu Başar, Boyner Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Bunge Gıda Türkiye Ülke Lideri Turgut Yeğenağa, BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter, Deloitte Danışmanlık Lideri Hakan Göl, Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Doğan Holding Otomotiv Grubu Genel Müdürü Kağan Dağtekin, Doğanlar Yatırım Holding Yön. Kur. Başkanı Davut Doğan, Enerji Ticareti Derneği (ETD) Yönetim Kurulu Başkanıve Doğan Enerji CEO’su Burak Kuyan, Esas Holding Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı, FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Ford Otosan CEO’su Haydar Yenigün, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Girişimci Sina Afra, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, Hummingbird Ventures Yönetici Ortağı Fırat İleri, Index Grup YK Başkanı ve 2017-2018 Dönemi TÜSİAD YK Başkanı Erol Bilecik, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Mox Bank Ceo'su Deniz Güven, Multinet CEO’su Demirhan Şener, Odeabank CEO'su Mert Öncü, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Taymaz, Papara CEO’su Ahmed Faruk Karslı, P&G Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi BaşkanıAnar Mammadov, Sabancı Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın, Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'suYüksel Yıldırım gibi isimler sayılabilir.

DÜNYADAN ÖNEMLİ İSİMLER ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ’NDE…

Zirve’ye bu yıl katılacak yabancı konuşmacılar arasında EVPA European Venture Philantrophy Association BaşkanıSteven Serneels, UNDP Türkiye Mülkim Temsilcisi Claudio Tomasi, Aile Şirketi Danışmanı ve Yüzyıllık Aile Şirketlerinin Evrimi Kitabının Yazarı Dennis Jaffe, Movii CEO'su ve Kurucu OrtağıHernando Rubio, Ekonomist Lord Jim O’Neill, Al Republic Kitabı yazarı ve Ekonomist Mark Esposito, Kyash Kurucusu ve CEO'su Shinichi Takatori, The Johns Hopkins Universitesi Uygulamalı Ekonomi ProfesörüProf. Steve Hanke gibi isimler yer alıyor.

GİRİŞİMCİLER İÇİN YATIRIM ALMA FIRSATI!

Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu yıl yine Stars Of Region start up yarışmasının kazananlarına ev sahipliği yapacak. Google sponsorluğunda Galata Business Angels iş birliği ile gerçekleştirilen yarışmanın kazananları Zirve’de duyurulacak.

2021 yılında yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, ABD, Afrika, Ortadoğu ve bölgeden 700’e yakın girişimci başvurdu. Başvurular www.uludagekonomizirvesi.org sitesi üzerinden alındı.

İlk 10’a kalan girişimciler, Varol Civil, Mehmet Buldurgan, Hande Çilingir, Hande Enes, İhsan Elgin, Münteha Adalı, Kaan Boyner, Uğur Şeker, Arif Akdağ ve Sina Afra’nın da aralarında bulunduğu GBA yatırımcıları ve iş dünyasının başarılı liderlerinden oluşan jürinin karşısında online ortamda canlı sunum gerçekleştirdi. Yarışmayı kazanan başarılı start up girişimleri Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde açıklanacak.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin Ana Sponsorluğunu Vodafone Business üstleniyor. Gold Sponsorlar arasında Bank of America, Biotrend, Doğan Trend, Galata Wind, Google ve Papara yer alıyor. Zirve’nin Oturum Sponsorları BSH, Citibank, Deloitte, Fairy, Orkid, Finish, Komili, İtalyan Konsolosluğu, Odeabank; Destek Sponsorları ise Doğan Dış Ticaret ve Sistem9 oldu.