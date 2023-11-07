İş Hayatında Devrim: Haftada Dört Gün Çalışma Gelecek mi? O Ülkede Tartışma Başladı! Bizde de Olur mu?

Avrupa'nın gelişmiş ekonomilerinde iş dünyası yenilikçi bir dönüşümün eşiğinde duruyor. "Haftada dört gün çalışma" modeli, bazı şirketler tarafından sadece bir deneme olarak başlatıldı, Elde edilen olumlu sonuçlar bu uygulamanın çok daha geniş bir kabul görme potansiyelini işaret ediyor. Belçika, İskoçya ve Finlandiya gibi ülkeler, haftada 4 gün çalışmayı tartışıyor.

Alman ekonomisi, dünya çapında dördüncü sırada yer almasına karşın, nitelikli iş gücü açığının kapatılmasına yönelik çözüm arayışları sürüyor. Hükümet tarafından geliştirilen "Nitelikli Göç Yasası" bu açığın kapatılmasını hedeflerken, bazı işletmeler ise haftalık çalışma günlerinin azaltılmasını öneriyor. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde - Belçika, İskoçya ve Finlandiya - ve Yeni Zelanda ile Japonya'da denenen ve olumlu geri dönüşler alınan "haftada beş yerine dört gün çalışma" modeli, Alman şirketler tarafından da benimsenmeye başladı.

Az Çalışmak, Çok Üretmek Mümkün mü?

Alman inşaat sektöründen bir örnekle, iş günlerini ve haftalık çalışma saatlerini düşüren Carsten Rutz'un şirketi, bu uygulamanın verimliliği artırdığını öne sürüyor. Rutz'a göre, bu model çalışanların şirketle olan bağlarını güçlendiriyor ve iş verimliliğini yükseltiyor. Bu değişiklikle 40 saatlik bir çalışma süresi, 36 saate indirgeniyor ve iş günleri de beşten dörde düşürülüyor. Rutz ve benzeri düşünen işverenler, bu sayede hem çalışan memnuniyetini hem de iş sonuçlarını olumlu yönde etkilediklerini savunuyorlar.

Rekabet Endişeleri ve Sendika Perspektifleri

Ancak bu modelin tüm kesimler tarafından kabul gördüğü söylenemez. Özellikle büyük şirketler ve bazı sendikalar, haftada dört gün çalışmanın Alman şirketlerinin uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkileyeceği konusunda hemfikir. Almanya'nın otomotiv alanındaki dev isimlerinden Mercedes'in lideri Ola Kaellenius, haftada dört gün çalışma sistemine geçilmesi durumunda Alman şirketlerinin "oyunu kaybetme" riskiyle karşı karşıya kalacağına dikkat çekiyor. Kaellenius'a göre, az çalışıp aynı ücreti alma eğilimi, sektörün rekabet gücünü düşürebilir ve bu da uzun vadede Alman ekonomisine zarar verebilir.

Bu tartışma, iş hayatı ile özel hayat dengesini bulmak ve çalışan memnuniyetini artırmak isteyen modern iş dünyasının önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Almanya'da bu modelin uygulanabilirliği ve etkileri konusunda daha fazla araştırma ve pilot uygulamaların yapılması bekleniyor. Hem işveren hem de çalışan perspektifinden avantajları ve riskleri değerlendirmek, bu yeni çalışma düzeninin gelecekteki yerini belirleyecektir. Sonuçlar, diğer ülkeler için de örnek teşkil edebilir ve küresel iş gücü yönetimi anlayışına yeni bir soluk getirebilir.