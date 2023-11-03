İş, ekonomi, sanayi ve ticaret dünyası Vizyoner’23'te buluşuyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 2015 yılından bu yana her iki yılda bir, ulusal ve uluslararası arenada prestijine değer katmak ve marka değerini yükseltmek adına düzenlediği MÜSİAD VİZYONER zirvesinin bu yılki mottosu “BİZ’İN GÜCÜ” olacak. 4 Kasım Cumartesi günü kamu, iş ve ekonomi dünyasından üst düzey bir katılımın olacağı zirve ile iş dünyasının geleceği masaya yatırılacak.

Zirve, alanında önemli başarılara imza atmış birbirinden değerli isimleri ağırlayacak. Hava savunma sanayinde Türkiye’nin gurur kaynağı ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın yanı sıra Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Türker Kılıç ve çok sayıda önemli isim zirvede yer alacak.

Ayrıca, A Milli Futbol Takımı'nın başarılı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da konuşmacı olarak zirvenin yıldız isimleri arasında bulunuyor.

İŞ DÜNYASININ GELECEĞİ MASAYA YATIRILACAK

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) her iki yılda bir düzenlemiş olduğu ve bu yıl 5.’si düzenlenecek olan Vizyoner yine katılımcılara ve iş dünyasına yönelik ilham vererek, yeni fikirler ve geleceğin iş fırsatlarını değerlendirme imkânı sunacak. 4 Kasım’da gerçekleşecek ve geleceğin iş dünyasının gerektirdiği değişiklikleri ele almayı ve iş birliğini artırmayı hedefleyen MÜSİAD Vizyoner, iş dünyasının liderlerini ve düşünürlerini bir araya getirerek yenilikçi fikirleri tartışmaya ve geleceğin iş stratejilerini şekillendirmeye odaklanıyor. Zirveye birbirinden başarılı iş insanı, akademisyen, sanatçı ve spor dünyasından da temsilciler katılacak.

SELÇUK BAYRAKTAR AÇILIŞ KONUŞMASI YAPACAK

Türkiye’nin İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk sırlarda yer almasında büyük rol oynayan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katılımcılara Türkiye’nin hem teknolojide hem sanayide geldiği noktayı ve gelecek vizyonunu anlatacak.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ VE ÖNEMLİ KONUŞMACILAR

Birbirinden ilgi çekici konuşmacılarla Vizyoner’23 katılımcıları ilham veren anlatımlara şahit olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İslâm Düşünce Enstitüsü (İDE) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Next Akedemi kurucusu Levent Erden, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Türker Kılıç Vizyoner’23’te sahne alacak. Ayrıca A Milli Futbol Takımının başarılı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da zirveye konuşmalarıyla renk katacak.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’dan 2 Trilyon dolar Hedefi

“2030 yılında, Gayrı Safi Milli hasılamızı 2 trilyon dolara çıkartabiliriz”

Kolektif hareketin, Türkiye'nin geleceğini dönüştürme ve onu bölgede daha güçlü bir lider ülke olarak konumlandırma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı:

“Kolektif hareketi bir başarı katalizörü olarak kullanıp, Türkiye’yi dünyanın önde gelen ilk 10 ekonomisinden biri olarak konumlandırabiliriz. MÜSİAD olarak bu iddiamızı bir hayal olarak sunmayıp aksiyona geçip, kolektif gücümüze inanıp Türkiye’nin ihtiyacı olan yatırım sermayesine çeviriyoruz. Ülkemizi 2 Trilyon gayrisafi millî hasılaya ulaştıracak çalışmalar için sorumluluk alıyoruz.”

VİZYONER’23’TE KATILIMCILARI NELER BEKLİYOR?

Dört başlık ışığında bu sene katılımcıları geleceğe hazırlama konusunda motive ederek, yerli ve yabancı iş bağlantıları, global trendler, ilham ve motivasyon, strateji ve eylem imkânı sunmayı amaçlayan MÜSİAD Vizyoner, 4 Kasım tarihinde “Biz’in Gücü’’ mottosu ile gerçekleşecek. Vizyoner’23 geçmişi bildiğimiz, bugünü anladığımız ve geleceğin dünyasını öngörme aksiyonundan yola çıkarak içinde yaşadığımız dünyayı her anlamda Fark Etme gayesi taşıyor.

Vizyoner’23 Zirvesi;