İş dünyasından reform beklentisi

800’ü aşkın üyesiyle ekonomi gazetecilerinin Türkiye’deki en etkin çatı sivil toplum kuruluşu EGD, üreten şehirlerin kanaat önderleriyle gazetecileri bir araya getiren ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ etkinliğini başlattı.

Zoom üzerinden gerçekleştirilen iki saatlik ilk programın konukları Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt oldu. Moderatörlüğünü EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan’ın yaptığı toplantının açılışında konuşan EGD Başkanı Celal Toprak, her bölgenin ekonomisini o bölgenin kanaat önderleri ve ekonomi gazetecileriyle birlikte değerlendirecek bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, “Üreten şehirlerin başarılarını görelim, sıkıntılarımızı paylaşalım diyerek başladığımız etkinlik serimizin ekonomide moral yükselteceğine inanıyoruz” dedi.

“IMF’DEN ÖNCE REFORMLARA GİDİLMELİ”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye ekonomisinde sağlıklı büyümenin yatırım ve üretimle sağlanabileceğini belirterek, “Yabancı yatırım çekme konusunda 2003 ila 2009 yılları arasında başarılı olmuş bir Türkiye var. Bu süreci yeniden yaşayabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın reform çağrısının hızla karşılık bulmasını bekliyoruz. Elbette Türkiye en ucuz borçlanma yöntemiyle borçlanabilir. Ancak, önceliğin reformlar ve güven ortamıyla sağlanacak yatırım artışına verilmeli” dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de IMF ve benzeri kurumlarla borçlanarak ekonomiyi düze çıkarma çabasının uzun vadede daha büyük sıkıntılar doğuracağına inandığını belirterek, “Biz Gaziantep olarak kendi gücümüze kendi kaynaklarımıza güveniyoruz. Kendi gençlerimize güveniyoruz. İHA ve SİHA üretiminde sağladığımız başarı her alanda örnek olabilir. Bu ülkenin gençlerine ve kaynaklarımıza güvenelim” diye konuştu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da Türkiye’nin her türlü zorluğun üstesinden kolaylıkla gelebilecek güce sahip olduğunu belirterek, “Varlıklarımızı elden çıkarmadan iyi bir planlamayla, reformları da hızla yaparak sıkıntılarımızı giderebiliriz” dedi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt da gerçekleştirilecek reformların hem yerli hem yabancı yatırım sayısını artıracağını kaydetti.

Program süresince gazetecilerin sorularını yanıtlayan oda başkanları ekonomide şehirlerinde yaşanan gelişmelerle ilgili detaylı bilgiler verdi.