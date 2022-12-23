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İş dünyası temsilcilerinden asgari ücret değerlendirmesi

İş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından net 8 bin 506 lira olarak açıklanan 2023 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EKONOMİ 23.12.2022, 09:21
İş dünyası temsilcilerinden asgari ücret değerlendirmesi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, konuya ilişkin açıklamasında, uzun zamandır gündemde olan bu konudaki (asgari ücret) kararın hayırlı olmasını dilediğini belirterek, "2022 yılını yüzde 5 bandında büyüme ile kapatacağımızı görüyoruz. Burada büyümenin oranı kadar kapsayıcı olması önemli bir unsurudur." ifadelerini kullandı.3'üncü çeyrek büyüme verilerinde iş gücünün payının yüzde 26,3 olarak gerçekleştiğini aktaran Olpak, şunları kaydetti:

"Bu payın artırılması da gerekliydi. Belirlenen rakamın bir taraftan günümüz koşullarında asgari ücretle çalışan vatandaşlarımıza nefes aldıracağını ve büyüyen ekonomiden onların da daha fazla pay almasına katkı sunacağını düşünüyoruz. İşverenlerimiz de elbette çalışanlarına daha fazla katkı yapmayı arzu ediyor. Bu noktada, İşverenlerimizi de rahatlacak bazı ek düzenlemelerle sistemin sürdürebilirliğinin sağlanacağını düşünüyoruz."

"Önümüzü şimdi daha açık görebiliyoruz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Yeni asgari ücret, iş dünyamızın tüm paydaşlarına hayırlı olsun. Çalışanımızın hak ettiği ücretleri alması, üretimi teşvik edecek bir etken olacaktır. Asgari ücretin belli olmasıyla 2023 için önümüzü şimdi daha açık görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da, "Sürdürülebilir bir üretim ve iş barışının istikrarı açısından, sanayicimiz 2023 yılında inanıyorum ki çalışanlarıyla birlikte gereken sorumluluğu gösterecektir. Bütün bunlar dikkate alınarak açıklanan asgari ücret, toplumumuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise sadece asgari ücretin belirlenme süreçlerinde veya yüksek enflasyon dönemlerinde değil, her türlü koşul altında, tek bir çalışanın bile alın teri ve emeğinin zayi edilmemesinin elzem olduğunu savunduklarını belirterek, "Bu bağlamda 2023 yılına ilişkin yeni asgari ücretin, başta çalışanlarımız ve işverenlerimiz olmak üzere ekonominin bütün aktörleri için hayırlara vesile olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Ücret artışlarının işverene getireceği ilave yüklerin hafifletilmesi adına destek ve teşviklerin artırılmasının temenni ettiklerini aktaran Asmalı, şu ifadeleri kullandı:

"Zira işverene sağlanacak olan teşvik ve destekler, ücret artışlarıyla birlikte ciddi bir yükün altına girecek olan işverenlerimiz için kritik önemdedir. İlaveten, sanayi sektörü kapsamında asgari ücretli çalışanlar için ilave pozitif ayrıcalık sağlanmasının imalata yönelik istihdamımızın ve üretim kapasitemizin artırılması adına önemli bir adım olacağını ve bölgesel farklılıkları yansıtma noktasında yetersiz kalan mevcut ulusal asgari ücret uygulamasına alternatif olarak bölgesel asgari ücret uygulaması fikrinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini de yineliyoruz."

"Dengeyi gözeten bir seviyede"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem işveren hem de emekçi çalışanların menfaatini gözeterek 2023 yılı için verilen yeni asgari ücret zam açıklamasını ASKON olarak her iki taraf adına memnuniyetle karşıladıklarını aktararak, "2023 hedefleri için iş dünyamız adına özellikle ana ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği ülkelerindeki tüm zorlu şartlara rağmen gayretli çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ve hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşacağımıza inancımızın tam olduğunu belirtmek istiyoruz." dedi.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan da çalışanları enflasyona karşı koruyacak, bununla birlikte enflasyonu kontrol altında tutabilecek ve sanayicilerin uluslararası pazarlarda rekabetçi kalmasını sağlayabilecek bir rakam üzerinde çalışılması gereken bir süreç yönetildiğini belirterek, "Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2023 yılı asgari ücretinin gerek büyüme hedeflerimiz, gerek enflasyonla mücadele hedeflerimiz gerekse çalışanlarımızın mağdur edilmemesi noktasında dengeyi gözeten bir seviyede olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sosyal adalet gözetilmiş, ücretli çalışanlar enflasyona ezdirilmemiştir"

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, yüzde 54,66 artış sağlanarak ve 2023 yılı içerisinde olası yaşanabilecek olumsuz gelişmeler ışığında ara bir formül için de açık kapı bırakılarak belirlenen 8 bin 500 TL'lik rakamın hayırlı olmasını dilediklerini belirtti.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da bu yıl ortalama yüzde 74’lük bir artışla asgari ücretin 8 bin 500 liraya yükseltilmesinin iş dünyasının tüm kesimlerini memnun ettiğini aktararak, "Bu noktada, hem işçilerimizin refahını koruyacak hem de işverenleri zor duruma düşürmeyecek bu rakamı açıklayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Sosyal adalet gözetilmiş ve ücretli çalışanlar enflasyona ezdirilmemiştir. Bununla beraber gelir vergisi ve damga vergisi muafiyetinin devam etmesi, işverenlerin üzerindeki yükün hafiflemesi adına bir destek anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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