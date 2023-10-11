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İş Dünyası Alarmda: Yeni Yılda Ani Maliyet Artışı Gelebilir!

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İş Dünyası Alarmda: Yeni Yılda Ani Maliyet Artışı Gelebilir!
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, kısa vadeli ticari kredilerin maliyetlerinin bankalar tarafından öne sürülen yeni masraf kalemleriyle yüzde 60’a kadar arttığına işaret ediyor. Uzun vadeli kredilere erişim zorluğu, firmaların yurtdışı finansman arayışına yönlendirebileceği bir sorun olarak görülüyor.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, kısa vadeli ticari kredilerin maliyetlerinin bankalar tarafından öne sürülen yeni masraf kalemleriyle yüzde 60’a kadar arttığına işaret ediyor. Uzun vadeli kredilere erişim zorluğu, firmaların yurtdışı finansman arayışına yönlendirebileceği bir sorun olarak görülüyor.

İş Dünyasının Kredi Erişim Sorunları

İTO Başkanı Avdagiç, finansman sorununun iş dünyası için 2 yıldan uzun süredir kritik bir konu olduğunu belirtiyor. Daha önceki dönemde firmaların krediye erişimde zorluk yaşadığına vurgu yapan Avdagiç, yeni ekonomi yönetimiyle bir rahatlama yaşansa da yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıya kalındığını ifade ediyor.

Bankaların Ekstra Maliyet Kalemleri

Avdagiç, bankaların kredi faizlerinin yanı sıra ekstra maliyet kalemleri öne sürdüğüne dikkat çekiyor. Bu ekstra maliyetler arasında, daha önce karşılaşılmayan masraflar ve bankaların firmanın kredibilitesini belirlemek için öne sürdüğü ücretler bulunuyor.

1 Ocak'ta Beklenen Maliyet Değişiklikleri

İTO'nun bu maliyet artışlarına karşı bazı önlemler aldığına değinen Avdagiç, yeni yılın başlangıcında beklenen maliyet artışlarının iş dünyası için kritik bir konu olduğunu belirtiyor.

Kurlar ve Fiyatlama Sorunu

Kurların stabil bir seyir izlemesine rağmen ihracatçılar için fiyatlama konusunda zorlukların devam ettiğini belirten Avdagiç, özellikle tekstil, otomotiv yan sanayi, kimya ve demir-çelik sektörlerinde fiyatlandırma konusunda sıkıntılar yaşandığına dikkat çekiyor. İhracatçıların fiyatlama konusunda yaşadığı bu zorlukların, enflasyon oranlarına uygun makul derecede yavaş artışlarla kurun yürümesiyle aşılması gerektiğini vurguluyor.

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Ekonomi
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