İş Bankasından yılın ilk 6 ayında 23 milyar liralık kar

​Türkiye İş Bankasından yapılan açıklamaya göre, banka aktif büyüklüğünü haziran itibarıyla yıl sonuna göre yüzde 23,7 oranında artırarak 1,15 trilyon lira seviyesine yükseltti ve "Türkiye’nin en büyük özel bankası" olmaya devam etti.

Bankanın aktifinde ağırlıklı paya sahip olan nakdi kredi hacmi Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yıl sonuna göre yüzde 26,8 artarak 652,1 milyar lira, gayrinakdi kredi hacmi ise aynı dönemde yüzde 15,8 artarak 223,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Böylece, İş Bankasının ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 876 milyar lira düzeyine ulaştı.

Yaygın dağıtım ağı, dijital temas noktaları, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet sunumuyla tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olan İş Bankasının toplam mevduat hacmi haziran döneminde 737,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşirken, TP mevduat hacmi yıl sonuna göre yüzde 45,6 oranında artarak 244,1 milyar lira seviyesine yükseldi.

İş Bankası, 2022 yılının ilk yarısında yurt içi piyasalarda toplam 6,5 milyar lira menkul kıymet ihracı gerçekleştirdi, uluslararası piyasalarda ise 774 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi edindi.

Özkaynak büyüklüğü 124,8 milyar liraya ulaştı

Banka, haziran sonu itibarıyla toplam aktif, toplam kredi, toplam mevduat ve vadesiz mevduat kalemlerinde özel bankalar arasında ilk sıradaki yerini korurken, finansal performansını ileri bir seviyeye taşıdı.

Yılın ilk 6 ayında 23 milyar lira düzeyinde kar eden İş Bankasının özkaynak büyüklüğü 124,8 milyar liraya ulaşırken, sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 20,9 seviyesinde gerçekleşti.

"Geleceğin Bankası" olma vizyonu çerçevesinde teknolojiye yatırım yapmaya ve süreçlerini dijitalleştirerek müşterilerine en kolay, en hızlı ve en güvenli deneyimleri sunmaya devam eden İş Bankası, uluslararası çapta finans ve bankacılık alanındaki en itibarlı yayınlardan biri olan Euromoney’nin düzenlediği Awards for Excellence ödüllerinde, Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyi dijital bankası ödülüne layık görüldü.

Tarıma stratejik öncelikleri arasında yer veren banka, bu dönemde, teknoloji, finans ve tarımı entegre ederek yenilikçi ürünler oluşturma hedefiyle ilk Tarım İhtisas Şubesini hayata geçirdi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi ve kadın girişimcilerin desteklenmesini temel prensipleri arasında belirleyen İş Bankası ayrıca, Birleşmiş Milletler’in de paydaşları arasında yer aldığı "Girişimde Kadın Gücü" projesiyle bu alandaki inisiyatiflerine bir yenisini daha ekledi.

Banka, sürdürülebilirlik odaklı stratejisinin bir yansıması olarak, iklim pozitif ve toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı ilk olimpiyat niteliğindeki Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi destekçisi oldu.

"Kaynaklarımızı ülkemiz için tahsis etmeye devam ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İş Bankasının 100 yıla yakın tecrübesiyle toplumdan kazandığını tekrar topluma kazandıracak bir anlayışla bütün paydaşlarına değer yaratmak gayesiyle faaliyet göstermeye devam ettiğini ifade etti.

Aran, "Her zaman olduğu gibi, bu dönemde de ekonomimize desteğimizi sürdürerek, kaynaklarımızı ülkemiz için tahsis etmeye devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.