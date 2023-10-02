İş Bankası’dan büyük fırsat 1 yıl boyunca EFT ve havale işlemi ücretsiz

İş Bankası'ndan müşterilerini Sevindiren Haber: 1 Yıl Boyunca EFT ve havale işlemi Tamamen Ücretsiz Özellikler! Yüzlerce Müşteriye Mutluluk Getiriyor. İş Bankası'nın Ücretsiz Kullanım Hakkı İle İlgili Detaylar Burada!

İş Bankası, şubeye gitmeden ve ıslak imza gerektirmeden mobil bankacılık uygulaması İşCep üzerinden kolay bir şekilde müşteri olma imkanı sunuyor. İşCep uygulamasına giriş yaparak “Müşteri Olmak İstiyorum” seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır. Bireysel veya esnaf/gerçek kişi tacir olarak İş Bankası üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz. İş Bankası 1 yıl boyunca ücretsiz kullanım hakkı ile müşterilerin yüzünü güldürdü. İşte ücretsiz kullanım hakkı ile ilgili tüm detaylar…

KİMSE ÜCRET ÖDEMEYECEK

İş Bankası avantajlarından yararlanmak isteyen müşteriler 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havale işlemi yapabilecek. İşCep’ten müşteri olan İş Bankası müşterileri1 yıl süreyle İşCep veya internet şubesi üzerinden yapacakları EFT ve havale işlemlerinde hiçbir ücret ödemeyecek. Bu kapsamda para transferi yaparken para tasarrufu da sağlamış oluyorlar