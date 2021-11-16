İş Bankası Genel Müdürü Aran: Cari açık vermeden yüzde 5'lik büyüme önemli bir motivasyon

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen ve "Yeniden Birlikteyiz" temasıyla gerçekleştirilen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla hibrit olarak başladı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada kongrede yaptığı konuşmasına yer verilen Aran, sermaye piyasalarına dair bazı bilgiler paylaşırken, makroekonomiye ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Faiz-kur-enflasyon üçlüsüne” dikkati çeken Aran, “Bu üçlünün hangisine el atsak bir diğeri kontrol dışına çıkıyor. Özellikle enflasyonun kontrol altına alınması, tek haneli seviyelere indirilmesi mümkün olduğunda yapısal sorunlarımızı çözebiliriz." ifadelerini kullandı.

Enflasyonist ortamda belirsizliğin, risklerin ve gelir adaletsizliğinin arttığını, öngörülebilirliğin bozulduğunu, sabit ücretlilerin gelir dağılımından aldığı payın ve yatırımcı iştahının azaldığını belirten Aran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Enflasyonist ortamdan bir an evvel çıkmak ve enflasyonu kontrol altına almak bence birinci yapılması gereken şey. Faiz ve kur konusunda da eğer sonuç almak istiyorsak, enflasyondaki beklentileri iyileştirmemiz ve enflasyondaki beklentilere paralel olarak faiz indirimlerine devam etmemiz gerekiyor. Yüksek faiz, sermaye piyasalarının gelişiminin önünde de engel teşkil ediyor. Reel faizlerdeki artış, işsizlikte artış ve istihdamda azalma anlamına geliyor. Ayrıca, yatırım iştahını da aynen enflasyonda olduğu gibi düşürüyor. Faizler kesinlikle inmelidir, ama mutlaka enflasyon beklentilerine paralel inmelidir. Enflasyonun yüksek olduğu bir yerde faizin tek başına inmesi, bizi arzu ettiğimiz noktaya götürmez. Acele etmeden, sabırlı bir şekilde, istikrarlı bir duruş sergileyerek hem enflasyon beklentilerini aşağı çekmeli hem de öngörülebilirliği tesis etmeliyiz."

Aran, cari açık vermeyen uzun dönemli sürdürülebilir büyüme modeli için tasarrufların artırılması gerektiğini ifade ederek, bu tasarrufların borsa üzerinden sanayicilere ve üreticilere aktarılmasının önemini vurguladı.

Sermaye mülkiyetinin tabana yayılmasının önemine dikkati çeken Aran, üretilenin hem içeride hem dışarıda satılması ve üretim verimliliğinin artırılması gerektiğini kaydetti.

"Alışkanlıkları değiştirerek hedeflerimize ulaşabiliriz"

Hakan Aran, üretilmeden ve kredi kullanarak tüketilen bir büyüme modelinin daha fazla cari açık anlamına geldiğini belirterek, "Bugüne kadarki alışkanlıkları değiştirerek hedeflerimize ulaşabiliriz. Tüm bunları değiştirme konusunda önemli bir aşamaya geldik. Dikkatli ve sabırlı olmamız durumunda, önümüzdeki yıl ilk defa belki cari açık vermeden yüzde 5’e yakın bir büyümeyi başarabilecek noktada olduğumuza inanıyorum. Bunun, başarılması durumunda Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken bizlere önemli bir moral ve motivasyon olacağını düşünüyorum. Ülke olarak, ülke insanları olarak bunu hak ettiğimize inanıyorum. Tek yapmamız gereken sabırla, istikrarla doğru olan şeyleri ısrarla yapmaya devam etmek.” ifadelerini kullandı.

Sermaye piyasalarının gelişimin önemine değinen Aran, uzun yıllardır 1 milyon eşiğini geçemeyen yatırımcı sayısının Ekim 2021 itibarıyla 2,5 milyon seviyesine yaklaştığını belirtti.

Salgın döneminde piyasalardaki belirsizlik ve oynaklığa karşın, yükselen endeks seviyeleriyle yurt içinde gerçekleşen şirket halka arz sayılarında ciddi artışlar yaşandığını hatırlatan Aran, Borsa İstanbul’un istenilen derinliğe ulaşması için halka arzların sayısının ve şirketlerin halka açıklık oranının artması gerektiğini ifade etti.

Bu yılki halka arzlara bakıldığında yılın toplamında büyüklüğü 19,5 milyar TL olan 46 halka arz gerçekleştirildiğini belirten Aran, ulaşılan halka arz sayısının bugüne kadar yıllık bazda ulaşılan en yüksek seviye olduğunu söyledi.