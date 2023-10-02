İş Bankası Emekliye Ekim Sürprizi: 17.500 TL Ek Promosyon!

İş Bankası, emekli müşterilerini sevindirecek bir Ekim sürprizi yapmaya hazırlanıyor. Emekli maaş promosyonları, emekliler arasında büyük bir ilgi ve merak konusu haline gelmiş durumda. Her ay güncellenen promosyon miktarları, emeklilerin tercihlerini etkileyen önemli bir faktör haline geldi. İşte İş Bankası'nın Ekim ayına özel promosyon kampanyası hakkında detaylar:

Emekli Maaş Müşterilerine Özel Promosyon

İş Bankası, emekli maaşı alan müşterilerine yönelik özel bir promosyon kampanyası düzenliyor. Bu kampanya kapsamında emekli maaş müşterileri, ek promosyon ödemesi alma fırsatı elde edecekler. İş Bankası'nın sunduğu bu promosyon, emeklilere ek gelir sağlama amacını taşıyor.

Ekim Ayı Özel Promosyon Kampanyası

İş Bankası'nın Ekim ayına özel promosyon kampanyası, emeklilere cazip fırsatlar sunuyor. Bu kampanya ile emekliler, belirli bir süre boyunca bankada maaş müşterisi olarak kalmaları halinde ek promosyon ödemesi alma hakkını elde ediyorlar. Ödeme miktarı, emekli maaşlarının tutarına göre belirleniyor ve 4 farklı dilimde sunuluyor.

Emekli maaşı 4.500 TL ile 5.250 TL arasında olan müşterilere ek promosyon ödemesi yapılıyor.

Emekli maaşı 5.250 TL ile 6.750 TL arasında olan müşterilere daha yüksek bir ek promosyon ödemesi sunuluyor.

Emekli maaşı 6.750 TL ile 7.500 TL arasında olan müşterilere ekstra bir promosyon sağlanıyor.

Emekli maaşı 7.500 TL ve üzerinde olan müşteriler için en yüksek ek promosyon ödemesi yapılıyor.

Şartlar ve Süreç

İş Bankası'nın promosyon kampanyası kapsamında, emekli müşterilerin belirli bir süre boyunca bankada aktif müşteri olarak kalmaları gerekiyor. Bu süreçte bankada 3 yıl boyunca maaş müşterisi olarak kalma taahhüdü veren emeklilere, promosyon ödemeleri belirli aralıklarla yapılıyor. Bu ödemeler, emekli maaşlarının yanı sıra ekstra bir gelir kaynağı sağlıyor.

Ek İhtiyaç Kredisi Desteği

İş Bankası, emekli maaşlarını bankaya taşıyan müşterilere ek olarak düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi desteği de sunuyor. Bu kapsamda, 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanma imkanı bulunuyor. İhtiyaç kredisi kullanarak toplamda 17.500 TL'ye kadar ödeme alma şansı elde edilebiliyor.

Emekli vatandaşlar, İş Bankası'nın bu özel promosyon kampanyasıyla maaşlarını daha kazançlı bir şekilde değerlendirme fırsatı buluyorlar. Ayrıca düşük faizli ihtiyaç kredisi desteği, finansal ihtiyaçları karşılamak isteyen emeklilere ek bir avantaj sunuyor. Kampanya şartları ve detayları bankanın resmi web sitesi üzerinden öğrenilebilir.