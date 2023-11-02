İş arayanlar dikkat! Kamu kurumları personel alımı yapıyor-KPSS şartsız personel alımı başladı!

Kamuda çalışmak isteyenlere sevindiren açıklama geldi. Ankara, İzmir, Adana olmak üzere toplam 8 şehirde personel alımları başladı. KPSS şartsız personel başvurusu için son gün çağrısı yapıldı. İşte personel başvuru detayları…

KADRO DAĞILIMI VE İLLER

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları bünyesinde yapılacak personel alımları için kadrolar belli oldu. Resmi Gazete’de yayınlanan ilan doğrultusunda belirlenen kadro ve şehirler şu şekildedir:

13 kaynakçı (oksijen ve elektrik),

86 makine bakımcı,

15 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere toplam 114 işçi alınacak.

Personel alımları ise Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, İzmir, Kocaeli, Malatya ve Sivas’ta yapılacak.

PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TCDD bünyesinde yapılacak personel alımları için adaylardan istenen başvuru şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

18 yaşını tamamlaması,

Kamu haklarından mahrum olmaması,

Askerlikle ilişiğinin bulunmaması,

Adayların ilgili meslek ile ilgili eğitim şartlarını sağlaması.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Yayımlanan ilan detayları kapsamında 30 Ekim 2023 tarihinde başlayan başvurular 3 Kasım 2023 tarihinde sona erecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar TCDD resmi internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak istenen belgeleri tamamlamalıdır.

Demiryolu sektöründeki istihdamın arttırılması amacıyla yapılan personel alımları kapsamında demiryolu ağını genişletmek ve modernize etmek için farklı projeler yürütülmektedir. Buralarda istihdam edilecek personel adaylarının Yüksek hızlı tren hatları, banyo hatları ve lojistik merkezlerinde çalışması amaçlanıyor. TCDD personel alımları hakkında detaylı bilgi almak isteyen adaylar"https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2023/10/20231030-4-26.pdf" adresi üzerinden merak ettiklerini öğrenebilir.