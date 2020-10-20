İPOTEKLİ KONUT SATIŞINDA YÜZDE 207,6 ARTIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin konut piyasalarının değerlendirildiği Ekim 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Üçüncü çeyrek ve Eylül ayında gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

Üçüncü çeyrekte 95 bin konut satıldı

Toplam konut satışlarının yüzde 17,7’sinin gerçekleştiği İstanbul’da, 2020’nin üçüncü çeyreğinde konut satışları yıllık yüzde 68,6 artarak 95 bin oldu. Türkiye genelinde yüzde 49,2 artış görüldü. Eylül ayında, konut satışları, İstanbul’da yıllık yüzde 9,2 artarken, Türkiye genelinde yüzde 6,9 azaldı.

İkinci el satışları yüzde 96,5 arttı

Üçüncü çeyrekte, konut satışlarının yüzde 73,1’i ikinci el konut satışında gerçekleşti. Sıfır konut satışları yıllık yüzde 21,7, ikinci el konut satışları yüzde 96,5 arttı. Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre sıfır konut satışları yüzde 15 azalırken ikinci el konut satışları yüzde 22,7 arttı.

İpotekli konut satışlarında artış yüzde 207,6

İstanbul’da 2019’un üçüncü çeyreğinde 15 bin 244 adet ipotekli konut satılmıştı. 2020’de yüzde 207,6 yükselerek 46 bin 894’e ulaştı. İpotek ile alınan konutların İstanbul’daki toplam konut satışları içindeki payı ise bir önceki yıl yüzde 27 iken, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 49,3’e yükseldi. Eylül ayında ipotekli konut satışı yıllık, İstanbul’da yüzde 13,7, Türkiye genelinde yüzde 38,5 azaldı.

En fazla satış Esenyurt’ta

Üçüncü çeyrekte konut satışlarının yüzde 61’i Avrupa yakasında gerçekleşti. En yüksek satış, 12 bin 781 adet konut ile Esenyurt’ta kaydedildi. Esenyurt’u, Pendik (5 bin 282 adet) ve Beylikdüzü (4 bin 825 adet) takip etti. Üçüncü çeyrekte, yıllık bazda hiçbir ilçede konut satışları azalmazken, Eylül ayında, 9 ilçede azalış görüldü. Bu ilçeler sırasıyla; Esenler, Tuzla, Kâğıthane, Beylikdüzü, Şişli, Küçükçekmece, Başakşehir, Maltepe ve Bağcılar oldu.

Yabancılara satış yüzde 5,8 azaldı

Yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 42,5’inin gerçekleştiği İstanbul’da, üçüncü çeyrekte 5 bin 64 adet konut satıldı. Satışlar İstanbul’da yıllık yüzde 5,8 azalırken, Türkiye genelinde bir önceki dönemle aynı seviyede gerçekleşti. Eylül ayında ise hem İstanbul’da hem de Türkiye genelinde, yıllık yüzde 20’nin üzerinde artış gerçekleşti.

Sıfır konut fiyatı yüzde 28,9 yükseldi

Ağustos ayında konut fiyatları, sıfır konutta yıllık yüzde 28,9, ikinci elde yüzde 23,3 arttı. Türkiye genelinde ise sıfır konutlarda yıllık yüzde 28,5, ikinci el konutlarda yüzde 25,9 artış kaydedildi.