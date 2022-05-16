İnşaatın etkilediği 250 sektörün istihdamı 6 milyonu geçiyor

Türkiye ekonomisinin büyümesinin domino taşlarından olan inşaat sektörü, son yıllarda daralmasına rağmen özellikle istihdamdaki gücünü koruyor.

Ülkenin dört bir yanında havalimanından tünellere, otoyollardan metrolara kadar onlarca alanda inşaatlar sürerken, yükleniciler tarafından sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına gerçekleştirilen projelere ait 2 bin 300 civarında şantiye bulunuyor.

Türkiye genelinde belediyeler tarafından da binlerce proje yürütülürken, konut ve iş yeri yapımı inşaat sektörünü sürükleyen ana kollardan birisi olarak öne çıkıyor.

Geçen yıl küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve faiz oranlarındaki yüksekliğe rağmen Türkiye'de satılan konut sayısı 1,5 milyon adede yaklaşırken, bu alanda Avrupa'nın en çok ev satılan ülkesi Türkiye oldu.

Son 5 yılda Türkiye'de el değiştiren konut sayısı 7 milyon 125 bin olurken, ev sahipliği oranında yaşanan gerileme bu alandaki ihtiyacı bir kez daha gözler önüne serdi.

İnşaat, 250 yan sektörü ilgilendiriyor

Son yıllarda yaşanan daralmalara rağmen ilerleyişini sürdüren inşaat sektörü, 2021'de ortaya koyduğu rakamlarla ülke ekonomisine katkısını bir kez daha gösterdi.

İstanbul İnşaatçılar Derneği'nin (İNDER) araştırmasına göre, inşaat sektörü, malzeme sanayisinden mimarlığa, mühendislikten teknik müşavirliğe kadar birçok alanı içinde barındırıyor.

İnşaat, demir, alçı, elektrik malzemesi, trafo, kombi, perde, mobilya, cam, parke, plastik boru, çivi, boya gibi 250 civarında yan sektörü doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiriyor.