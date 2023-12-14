İnşaatın 6 Aylık Yükseliş Seyri Son Buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içerisinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan öncü bir göstergedir.

Hazır Beton Endeksi 2023 Kasım Ayı Raporu’na göre, Faaliyet Endeksi 6 aydır pozitif tarafta iken kasım ayında negatif tarafa geçerek son 6 aydır süregelen olumlu gidişatı devam ettirememiştir. Hem Beklenti hem de Güven Endeksi kasım ayında aşağı yönlü hareket etmiştir. Beklenti Endeksinin 4 aydır düşük seyretmesi faaliyetteki hareketin devam etmesini zorlaştıracak bir unsur olarak karşımıza çıkıyordu. Nitekim kasım ayında söz konusu hususun gerçekleştiği görülmektedir. Her 3 endeks de hem azalmış hem de eşik değerin altına gerilemiştir. Endeks değerlerinin tamamında görülen azalma sonrasında Hazır Beton Endeksi eşik değerin altına inmiştir.

Geride bıraktığımız kasım ayında tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalmış durumdadır. En fazla daralma Faaliyette, en az daralma ise Güven Endeksi’nde olmuştur.

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Faaliyet Endeksi 6 aydır pozitif tarafta iken kasım ayında daralarak negatif tarafa geçmiştir. Hem Beklenti hem de Güven Endeksi kasım ayında aşağı yönlü hareket etmiştir. Endeks değerlerinin tamamında görülen azalma sonrasında hazır beton endeksi eşik değerin altına inmiştir.” dedi.

Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan THBB Başkanı Yavuz Işık, “Kasım ayında başlayan yavaşlamanın gerekçelerinin iyi irdelenmesi gerekmektedir. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere inşaat sektörünü harekete geçirecek mekanizmaların ötesinde seçici (selektif) kredi politikası ile konut kredilerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Yükselen faiz hadleri, finans kuruluşlarının kredi kullandırma konusunda isteksiz olmaları sonucunda ipotekli konut satışları olumsuz etkilenmeye devam etmektedir.” dedi.