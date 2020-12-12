İnşaat yükseliş trendini koruyor

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektöründeki ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir.

İnşaat sektörü 6 aydır yükseliş trendini devam ettiriyor

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2020 Kasım Ayı Raporu’nu açıkladı. Kasım ayı ile birlikte 6 aydır inşaat sektörü yükseliş trendini sürdürmektedir.. Faizdeki yükseliş sonrasında konut satışlarındaki yavaşlamaya rağmen inşaat sektörü yoluna devam etmektedir. Beklenti ve Güven Endeksleri’ndeki yükseliş dikkat çekmektedir. Hem Beklenti hem de Güven Endeksi’ndeki bu yükselişte, özellikle kurdaki durağanlık ve pandemiye yönelik küresel aşı faaliyetlerindeki pozitif gelişmelerin etkisi bulunmaktadır.

İnşaat faaliyetleri yüksek seviyesini koruyor

Hazır Beton Endeksi Kasım Ayı Raporu’nda faaliyet dışında diğer endekslerde 2019 yılına kıyasla olumlu bir tablo söz konusudur. Kasımda negatif tarafta kalan Beklenti ve Güven Endeksi’nin önceki yıla kıyasla yükselmesi önemlidir. Kasım ayında, geçen yıla kıyasla faaliyet düşmüş görünmekle birlikte hâlen en yüksek ve pozitif tarafta olan tek endekstir.

İnşaat sektörü sadece büyümeyi değil aynı zamanda istihdamı da sırtlamaktadır

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “İnşaat sektörü 8 çeyrek daraldı. Pandeminin ilk ekonomik etkilerini gösterdiği nisan, mayıs ve haziran aylarında -%2,7’lik daralma ile diğer başat sektörlere kıyasla daha yavaş küçülen sektör, 3. çeyrekte ekonominin büyümesine paralel bir performans sergilemiştir. 3. çeyrekte ekonominin toparlanmasına imkân tanıyan makro konjonktür ile birlikte inşaat sektörü de harekete geçmiştir. Ekim ayının başında açıkladığımız Hazır Beton Endeksi raporumuzda bunu kamuoyu ile paylaştık. İnşaat sektörü açısından öncü gösterge niteliğinde olan Hazır Beton Endeksi inşaat sektörünün 3. Çeyrekteki performansını son çeyrekte de devam ettirdiğini göstermektedir. İstihdamın, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz açısından da ciddi bir sorun olarak yükseldiği şu dönemde yalnızca büyümeyi değil aynı zamanda istihdamı da inşaat ve bağlantılı sektörler sırtlamaktadır. Son açıklanan istihdam verilerine göre inşaat sektöründeki istihdam 166 bin kişi artarak 1 milyon 739 bin olmuştur.” dedi.

Ekonomideki yavaşlamayı değerlendiren Yavuz Işık, “Yükselen faiz, kredi yavaşlaması, talepteki durağanlık, pandemiye yönelik alınan tedbirler ile birlikte ekonomideki yavaşlama inşaat sektörünü de etkilemiştir. Ancak kasım ayı THBB Hazır Beton Endeksi rakamları inşaat sektörünün bu kışı, tüm zorluklara rağmen pozitif tarafta kapatacağını ortaya koymaktadır.” dedi.