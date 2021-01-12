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İnşaat sektörü yılı pozitif tarafta kapattı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2020 Aralık Ayı Raporu’nu açıkladı.

İnşaat sektörü yılı pozitif tarafta kapattı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektöründeki ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2020 Aralık Ayı Raporu’nu açıkladı. Rapora göre faiz indirimleri ile birlikte normalleşme adımlarının hızlandığı haziran ayından itibaren toplamda yedi aydır inşaat faaliyetlerindeki yukarı yönlü hareket devam etmektedir. Faaliyet Endeksi’nin en yüksek endeks değeri olarak yılı kapattığı görülmektedir. Beklenti Endeksi, kasım ve aralık aylarındaki yükselişle birlikte yılı pozitif tarafta kapatmıştır. Güven Endeksi yılın tamamında yalnızca haziran ayında eşik değeri aşmış olmasına karşın, yılın sonuna doğru yükselişe geçmiştir.

Hazır Beton Endeksi Aralık Ayı Raporu’ndaki bütün endekslerde geçen yıla kıyasla olumlu bir tablo söz konusudur. Güven Endeksi hâlen negatif tarafta olmasına rağmen önceki yıla kıyasla en fazla yükselen endeks olarak görünmektedir. Faaliyet Endeksi aralık ayında, hem önceki yıla kıyasla artış göstermiş, hem de en yüksek endeks olarak yılı kapatmıştır.

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Temmuz-ağustos-eylül döneminde, yani 3. çeyrekte ekonominin toparlanmasına imkân tanıyan düşük faiz öncesinde 8 çeyrek daralan inşaat sektörü %6,4 büyümüştür. 2008 küresel krizinde dahi 7 çeyrek daraldıktan sonra %8 büyüyen inşaat sektörünün 8 çeyrek üst üste daralma göstermesi dikkat çekicidir.” dedi. İnşaat dışında herhangi bir sektörün 8 çeyrek yani 2 yıl boyunca negatif büyüme göstermediğine dikkat çeken Yavuz Işık, “Bunun anlamı, inşaat ve ona girdi veren imalat sektörleri için yalnızca 2020 yılı değil aynı zamanda 2019 da oldukça zor bir yıl olmuştur.” diye konuştu.

Faiz indirimleri ile birlikte normalleşme adımlarının hızlandığı haziran ayından itibaren başlayan rüzgârın inşaat sektörü açısından hâlen dinmemiş olduğunu ifade eden Yavuz Işık, “Bu durum sektörün yelkenlerini şişirmesine imkân tanımaktadır Yılın son çeyreğinde bu etkinin azalmış olduğu görülmekle birlikte inşaat yılı pozitif tarafta kapatmıştır.” diye ekledi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Türkiye Hazır Beton BirliğiTHBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz IşıkEkonomi Haberleri
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