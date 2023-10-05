İnşaat malzemesi sanayi üretimi yüzde 29,8 büyüdü

Temmuz ayında üretim geçen yılın aynı dönemine göre alt sektörlerin 19’unda (yüzde 86,34) yükselirken, 3’ünde (yüzde 13,66) ise geriledi. Mevcut işler seviyesi de yaz aylarındaki dalgalanmaların bitmesiyle birlikte eylül ayında bir önceki aya göre 2,3 puanlık bir artış kaydetti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Eylül 2023 sonuçları açıklandı. Rapora göre 2023’ün Temmuz ayında inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,8 arttı. Temmuz ayındaki çalışma gün sayısının geçen yılın aynı dönemine yüksek olması, üretim artışının en önemli nedeni olarak öne çıktı.

Alt sektörlerde üretim en çok metal yapı ve yapı parçalarında arttı

Rapora göre, dış pazarlarda talep koşulları temmuz ayında zayıf kalmaya devam etti. Yurt içinde ise seçimler sonrası yeni fiyatlamalar ve yeni ekonomi politikaları beklentileri, üretimi ve satışları etkiledi. Bu çerçevede temmuz ayında üretim geçen yılın aynı dönemine göre 22 alt sektörün 19’unda artarken 3’ünde ise düştü. 2023 Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek üretim artışı yüzde 46,2 ile metal yapı ve yapı parçalarında gerçekleşti. Metalden kapı ve pencereler üretimi ise yüzde 45,6 arttı. Ahşap inşaat malzemesi üretimi yüzde 30,2, plastik inşaat malzemesi üretimi yüzde 22,2 yükseldi. En yüksek gerileme yaşanan alt sektör ise yüzde 16,4 ile inşaat camları oldu. Onu yüzde 13,4 ile seramik kaplama malzemeleri izledi.

Mevcut inşaat işleri seviyesi eylül ayında 2,3 puan arttı

Türkiye İMSAD raporunda, mevcut inşaat işleri seviyesinin eylül ayında toparlandığına dikkat çekildi. Buna göre, eylül ayında mevcut işler seviyesi bir önceki aya göre 2,3 puan birden yükseldi. Seçimler sonrası maliyetler ve fiyatlar tarafında yeni dengelerin oluşması, söz konusu artışta önemli bir etken olarak öne çıktı. Öte yandan alınan yeni iş siparişleri seçimler sonrasında da dalgalanma gösterdi. Yaz aylarındaki dalgalanma ardından eylül ayında alınan yeni inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 1,6 puan azaldı. Raporda ayrıca inşaat sektörünün yeni ekonomi politikaları sonucu sektörde oluşacak yeni arz/talep dengeleri ile yeni maliyet/fiyat seviyelerini görmek istediğine vurgu yapıldı. Buna bağlı olarak yeni siparişlerin bir süre daha zayıf kalacağı belirtildi.

Yeni konut satışları geçen yıla göre yüzde 13,8 geriledi

Sektör paydaşları tarafından yakından takip edilen raporda, 2023 Ağustos ayında toplam 35 bin 310 adet yeni konut satışının gerçekleştirildiğine değinildi. Bu rakam, yılın en yüksek aylık yeni konut satışı olarak kayıtlara geçti. Ancak yeni konut satışları bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 9,5 geriledi. Yılın ilk sekiz ayında ilk el konut satışları, 238 bin 109 adetle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 azaldı.

Raporda, 2024-2026 yılı Orta Vadeli Programı’nın eylül ayında açıklandığına değinildi. Program yapısal reformları 10 başlık altında toplandı. Yapısal reform alanlarından biri de afet ve risk yönetimi oldu. Afet ve risk yönetimi altında özellikle deprem afeti yaşanan bölgelerdeki imar faaliyetleri ile başta İstanbul olmak üzere deprem riski taşıyan bölgelerde kentsel dönüşüm faaliyetleri öne çıktı. Afet ve risk yönetimi başlığı altındaki reformların yapılabilmesi için de bir Kentsel Dönüşüm Kanunu çıkarılması ve bir Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya Bakanlığı kurulması hedefi olduğuna dikkat çekildi.