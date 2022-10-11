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İnşaat maliyet endeksi ağustosta aylık yüzde 1,98 arttı

İnşaat maliyet endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 1,98, yıllık bazda yüzde 116,98 artış kaydetti.

EKONOMİ 11.10.2022, 11:58
İnşaat maliyet endeksi ağustosta aylık yüzde 1,98 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,98, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 116,98 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,23, işçilik endeksi yüzde 1,16 yükseldi. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 129,61, işçilik endeksi yüzde 83,84 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, söz konusu ayda, bir önceki aya göre yüzde 2,25, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 113,05 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,61, işçilik endeksi yüzde 1,17 yükseldi. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 124,38, işçilik endeksinde yüzde 83,97 artış gerçekleşti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,10, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130,51 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,09, işçilik endeksi yüzde 1,13 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 147,20, işçilik endeksi yüzde 83,36 yükseldi.

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