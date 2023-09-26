İnşaat Demirinde Güncel Fiyatlarda Son Durum: İnşaat Demirinde En Pahalı ve En Ucuz Şehirler Hangileri?
Son zamanlarda inşaat demiri piyasasında gözlemlenen dalgalanmalar, satıcı firmaların fiyat açıklamalarıyla daha da netleşti. Uzun süreli düşüş trendlerinin ardından fiyatlar sabitlenirken, taleplerin yeniden canlanmasıyla fiyat güncellemeleri yaşandı.
Bölgesel Fiyat Değişiklikleri ve İnşaat Demiri Talepleri
İnşaat demiri fiyatları, bölgesel olarak farklılık göstermektedir. Özellikle bazı şehirlerde yaşanan artışlar ve indirimler eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Belirli bölgelerde artan talepler doğrultusunda fiyatlar da bir artış trendi göstermeye başladı.
Güncel İnşaat Demiri Fiyatları
|Şehir
|8 mm (TL)
|10 mm (TL)
|12-32 mm (TL)
|İstanbul
|19.650
|19.500
|19.000
|Ankara
|19.100
|19.100
|18.600
|Karabük
|19.000
|19.000
|18.500
|Gebze
|19.250
|19.100
|18.600
|İskenderun
|19.500
|19.300
|18.900
|İzmir
|19.100
|18.900
|18.500
|Sivas
|19.700
|19.600
|19.500
|Biga
|19.300
|19.150
|18.650
|Samsun
|19.700
|19.550
|19.150
|Kırıkkale
|18.700
|18.600
|18.500
|Tekirdağ
|19.550
|19.400
|18.900
|Bilecik
|18.500
|18.400
|18.300
İnşaat demiri piyasasındaki dalgalanmalar ve fiyat değişiklikleri, talep durumuna, bölgesel faktörlere ve global ekonomik koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yatırımcılar ve inşaat sektöründeki firmaların, güncel fiyat bilgilerini takip ederek, planlamalarını bu doğrultuda yapmaları önerilir.
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