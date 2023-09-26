İnşaat Demirinde Güncel Fiyatlarda Son Durum: İnşaat Demirinde En Pahalı ve En Ucuz Şehirler Hangileri?

Son zamanlarda inşaat demiri piyasasında gözlemlenen dalgalanmalar, satıcı firmaların fiyat açıklamalarıyla daha da netleşti. Uzun süreli düşüş trendlerinin ardından fiyatlar sabitlenirken, taleplerin yeniden canlanmasıyla fiyat güncellemeleri yaşandı.

Bölgesel Fiyat Değişiklikleri ve İnşaat Demiri Talepleri

İnşaat demiri fiyatları, bölgesel olarak farklılık göstermektedir. Özellikle bazı şehirlerde yaşanan artışlar ve indirimler eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Belirli bölgelerde artan talepler doğrultusunda fiyatlar da bir artış trendi göstermeye başladı.

Güncel İnşaat Demiri Fiyatları

Şehir 8 mm (TL) 10 mm (TL) 12-32 mm (TL) İstanbul 19.650 19.500 19.000 Ankara 19.100 19.100 18.600 Karabük 19.000 19.000 18.500 Gebze 19.250 19.100 18.600 İskenderun 19.500 19.300 18.900 İzmir 19.100 18.900 18.500 Sivas 19.700 19.600 19.500 Biga 19.300 19.150 18.650 Samsun 19.700 19.550 19.150 Kırıkkale 18.700 18.600 18.500 Tekirdağ 19.550 19.400 18.900 Bilecik 18.500 18.400 18.300

İnşaat demiri piyasasındaki dalgalanmalar ve fiyat değişiklikleri, talep durumuna, bölgesel faktörlere ve global ekonomik koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yatırımcılar ve inşaat sektöründeki firmaların, güncel fiyat bilgilerini takip ederek, planlamalarını bu doğrultuda yapmaları önerilir.