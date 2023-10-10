ING, emeklilere 12.500 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı

Emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 8.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanıyor. Üstelik, emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 4.000 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 12.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanarak toplamda 12.500 TL’ye varan nakit promosyon veriyor.

ING Türkiye, emeklilere yönelik promosyon tutarını yükseltti. Emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 8.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanabiliyor. Üstelik emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 4.000 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 12.500 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan faydalanabiliyor. Emekliler, e-Devlet Kapısı üzerinden, ING şubelerine gelerek veya ING Mobil’de yer alan Cebimdeki Danışman sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak emekli maaşlarını ING’ye kolayca taşıyabiliyor.

8.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 13 Mart 2023 - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor. Emekli maaşını ING’den almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 3.500 TL’ye kadar ise 5.100 TL; 3.500 TL– 7.500 TL arası ise 5.950 TL; 7.500-10.000 TL arası ise 7.650 TL; 10.000 TL ve üzeri ise 8.500 ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Ayrıca, 1 Ekim 2023-31 Ekim 2023 tarihleri arasında ING Türkiye’den ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, verecekleri her otomatik fatura talimatına 1000 TL, toplamda da en fazla 4.000 TL ek nakit promosyon kazanabiliyor.