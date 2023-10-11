IMF'den Şok Dolar Tahmini! IMF Raporundan Dikkat Çeken Detaylar! Dolar/TL'de Tarihi Zirveler Kapıda mı?

Türk ekonomisi, son dönemlerde yüksek enflasyon ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle ciddi sınamalarla karşı karşıya. Bu zorlukların yanı sıra, dolar/TL kuru, seçimin ardından yükselişe geçti ve ekonomik tabloda belirsizlikler arttı.

IMF'nin Ekim Raporu ve Türkiye Tahminleri

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) son yayımlanan "Küresel Farlılıklarda Gezinme" başlıklı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Türkiye ekonomisi hakkında önemli verilere ve tahminlere yer veriyor.

TL ve Dolar Bazında Milli Gelir Tahminleri

IMF'nin raporunda doğrudan bir kur tahmini sunulmasa da, TL ve dolar cinsinden yapılan milli gelir tahminlerinden yola çıkarak ortalama dolar kuru beklentisi çıkarılmış. Rapor, 2022'de 15 trilyon TL seviyesinde olan milli gelirin; 2023'te 24,6 trilyon TL, 2024'te 40,1 trilyon TL, 2025'te 63,1 trilyon TL, 2026'da 95 trilyon TL, 2027'de 134,9 trilyon TL ve 2028'de 188,9 trilyon TL'ye ulaşacağını öngörüyor.

Doların Geleceği: Tarihi Zirveler Bekleniyor

ABD doları cinsi milli gelirin 2022'de 906 milyar dolar olacağı tahmin edilirken, bu rakamın 2023'te 1 trilyon 155 milyar dolara, 2024'te 1 trilyon 341 milyar dolara, 2025'te 1 trilyon 402 milyar dolara, 2026'da 1 trilyon 454 milyar dolara, 2027'de 1 trilyon 516 milyar dolara ve 2028'de 1 trilyon 576 milyar dolara çıkacağı belirtiliyor.

Dolar/TL Kur Tahminleri ve İktidarın Orta Vadeli Programı

2022'de 16,57 seviyesinde olan ortalama dolar/TL kuru, 2023'te 21,28, 2024'te 29,92, 2025'te 44,99, 2026'da 65,32, 2027'de 89,02 ve 2028'de 119,85 seviyelerine çıkacak. İktidarın açıkladığı Orta Vadeli Program'ın tahminlerine göre, yıllık ortalama dolar kuru; 2023 için 23,88, 2024 için 36,78, 2025 için 43,94 ve 2026 için 47,80 olacak.

IMF'den Büyüme Tahminlerinde Revizyon

Son olarak, IMF'nin Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentileri revize edildi. Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 4, 2022'de ise yüzde 3,25 büyümesi bekleniyor. Fonun temmuz ayı tahminlerinde bu oranlar sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,8 olarak belirtilmişti.