Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona Balıkesir salgın
HSK'nin mazeret kararnamesiyle 359 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK'nin mazeret kararnamesiyle 359 hakim...
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı
Türkiye'de 30 bin 438 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 30 bin 438 kişinin...
Facebook ve Instagram'daki kesinti nedeniyle ticari kayba uğrayanlar dava açabilecek
Facebook ve Instagram'daki kesinti nedeniyle...

IMF: Enflasyonun 2022 ortasına kadar salgın öncesi seviyelere dönmesi bekleniyor

Uluslararası Para Fonu, yüksek enflasyonun gelecek aylarda devam etmesinin muhtemel olduğunu, 2022 ortasına kadar yeni tip koronavirüs salgını öncesi seviyelere dönmesinin beklendiğini duyurdu.

IMF: Enflasyonun 2022 ortasına kadar salgın öncesi seviyelere dönmesi bekleniyor

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun "Enflasyon Korkutuyor" başlıklı analitik bölümünü yayımladı.

Manşet enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde bu yılın başından bu yana artan talep, girdi eksikliği ve hızla yükselen emtia fiyatları nedeniyle arttığına işaret edilen raporda, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin bu zamana kadar nispeten sabit kaldığı aktarıldı.

Raporda, "Geleceğe bakıldığında, hem gelişmiş ekonomiler hem de yükselen piyasa ülke grupları için enflasyonun 2022 ortasına kadar salgın öncesi seviyelere geri dönmesi ve risklerin yukarı yönlü olmasıyla birlikte manşet enflasyonun 2021'in son aylarında zirve yapması bekleniyor." değerlendirmesi yer aldı.

Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin temel tahminde sabit kalmasının beklendiğine işaret edilen raporda, toparlanmanın belirsiz doğası göz önüne alındığında, özellikle ekonomik durgunluğun değerlendirilmesiyle ilgili olarak önemli belirsizliklerin devam ettiği kaydedildi.

Raporda, "Uzun süreli arz kesintileri, emtia ve konut fiyat şokları, daha uzun vadeli harcama taahhütleri ve enflasyon beklentilerinin sabitlenmemesi, temelde tahmin edilenden önemli ölçüde daha yüksek enflasyona yol açabilir." ifadesi kullanıldı.

IMF raporunda, ülkelere özgü bağlamlara göre uyarlanmış uygun para ve maliye politikalarıyla birleşen açık iletişimin enflasyon korkularının enflasyon beklentilerini sekteye uğratmasını önleyebileceği belirtildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.