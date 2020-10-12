Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar salgın survivor koronavirüs korona corona
Türkiye'de son 24 saatte 1614 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 58 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1614...
İstanbul ve çevre illere fırtına uyarısı
İstanbul ve çevre illere fırtına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u...
Her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Her ne tedbir gerekiyorsa bu...
Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda can kaybı 10'a çıktı
Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda can...

İLK KEZ İHRACAT YAPANLAR 2,2 MİLYAR DOLAR KAZANDIRDI

Çıkış yolunu ihracatta arayan işletme sayısı her geçen gün artıyor. SelTrans Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Yüksel, mahalle aralarındaki küçük üreticinin bile ihracata yöneldiğini belirterek, “2020’nin 9 aylık döneminde ilk kez ihracat yapan 12 bin 244 firma Türkiye’ye 2,2 milyar dolar kazandırdı. Küçük ebatlı ihracat taşımaları nedeniyle uluslararası lojistikte parsiyel taşıma talebi de ciddi olarak arttı.” dedi.

İLK KEZ İHRACAT YAPANLAR 2,2 MİLYAR DOLAR KAZANDIRDI

Yılbaşından bu yana TL karşısında Euro ve doların yüzde 30-40 değer kazanması, işletmelerin döviz kazanma iştahını da artırdı. SelTrans Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Yüksel, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre bu yıl ilk kez ihracat yapanların sayısının 12 bin 244’e ulaştığını ve bu firmaların Türkiye’ye 2,2 milyar dolar kazandırdığını kaydetti.

- “500 adet, bin adet demeden ihracat yapıyorlar”

Yüksel, dövizdeki artışın ihracatçının TL bazında karlarını yükselttiğini vurgulayarak, “İç pazarda bu karlılıkların olmadığını gören küçük üreticiler de ihracata yöneldi. Küçük üreticiler 500 adet, bin adet demeden dış pazarlara ürün satmaya odaklanıyor.” dedi.

Bu durumun lojistik sektörüne yansımaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Yüksel, küçük üreticilerin ihracat hacminin artmasıyla uluslararası taşımacılık yapan araçlardaki ‘parsiyel taşıma’ talebinin ciddi şekilde arttığını da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
SelTrans LojistikCeyhun Yüksel
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.