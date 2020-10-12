İLK KEZ İHRACAT YAPANLAR 2,2 MİLYAR DOLAR KAZANDIRDI

Yılbaşından bu yana TL karşısında Euro ve doların yüzde 30-40 değer kazanması, işletmelerin döviz kazanma iştahını da artırdı. SelTrans Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Yüksel, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre bu yıl ilk kez ihracat yapanların sayısının 12 bin 244’e ulaştığını ve bu firmaların Türkiye’ye 2,2 milyar dolar kazandırdığını kaydetti.

- “500 adet, bin adet demeden ihracat yapıyorlar”

Yüksel, dövizdeki artışın ihracatçının TL bazında karlarını yükselttiğini vurgulayarak, “İç pazarda bu karlılıkların olmadığını gören küçük üreticiler de ihracata yöneldi. Küçük üreticiler 500 adet, bin adet demeden dış pazarlara ürün satmaya odaklanıyor.” dedi.

Bu durumun lojistik sektörüne yansımaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Yüksel, küçük üreticilerin ihracat hacminin artmasıyla uluslararası taşımacılık yapan araçlardaki ‘parsiyel taşıma’ talebinin ciddi şekilde arttığını da sözlerine ekledi.