'İlk Evim'de detaylar belli oluyor-Kimler faydalanabilecek?

Geçtiğimiz yıl yapılan büyük konut kampanyasının ardından açıklanan orta ve dar gelirli vatandaşlar için sunulacak olan 'düşük faizli konut kampanyası' diğer adıyla 'İlk Evim' şekillenmeye başlıyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı , milyonlarca insanın beklediği projeyle ilgili detaylara yönelik açıklamalarda bulundu. Özelmacıklı, bu süreçte hali hazırca yoğun bir kredi talebi olduğunu bunlara ek olarak da kredi büyümesinin istenmediğini ifade etti.

İkinci ev alanlara konut kredilerinin ağustos sonu itibarıyla kısıtlandığını hatırlatan Özelmacıklı, "Bu krediler çerçevesinde piyasa beklentisi ilk defa konut alacak kişilere bir kredi verme işleminin açılmasıdır. Bu piyasayı ciddi anlamda kilitlemiş durumda. İnsanlar hala bir beklenti taşıyor. Böyle bir kredi verilmeyecekse de Cumhurbaşkanı tarafından net bir açıklama ile bunun ifade edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Hazine ve Maliye Bakanı’nın ilk kez konut alacaklara yönelik kredilerdeki sınırlamanın kaldırılmasına yönelik bazı açıklamaları olabilir" dedi

KREDİDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Özelmacıklı, konuyla ilgili olarak en çok merak edilen sorulardan biri olan krediden kimlerin yararlanabileceğine ilişkin de konuştu. Olabilecek kriterleri sıralayan Özelmacıklı, "Bir düzenleme gelirse de eğer detaylarında belli bir süre o ilde ikamet etme, adına kayıtlı bir taşınmaz olmama, taşınmazın eşi ve 18 yaş altındaki çocuklara ait olmaması, herhangi bir dairedeki hisse oranını yüzde 50’dan fazla olmaması, belli bir süre konutu satmama gibi ek şartlar gündeme gelebilir" dedi.

'VADELER 15 YILA KADAR UZATILABİLİR'

Tüm bunların yanında Özelmacıklı, vadelere de değinirken, vadelerin uzatılabileceğini söyleyerek, "Vade açısından şu anda 120 ay vade konutlar için uygulanan sınırdır. Faizlerin yüksek olduğunda aslında bu kadar uzun vadeli borçlanmak avantaj olmuyor. Belki vadeler 15 yıla kadar yani 180 aya kadar uzatılabilir ama tüketiciler tarafından tercih edilmediğini görüyoruz” şeklinde konuştu.