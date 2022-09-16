"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvuru sayısı 2 milyonu aştı

"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesi için başvuranların sayısı 2 milyon 4 bin 435 oldu.TOKİ'den alınan bilgiye göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuranların sayısı 2 milyonu aştı.

Başvuru sayısı saat 17.40 itibarıyla 2 milyon 4 bin 435'e ulaştı.