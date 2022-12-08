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'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ilk 3 etabın kuraları 30 ilde tamamlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 30 ildeki ilk 3 etabın kuraları tamamlandı.
EKONOMİ 08.12.2022, 11:34
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde ilk kuralar 7 Kasım'da Ardahan ve Şırnak'ta çekildi.
Bu tarihten 7 Aralık'a kadar Şırnak ve Ardahan dışında, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Konya'da da noter huzurundaki çekilişlerle projenin ilk 3 etabına ilişkin kuralar tamamlandı.
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