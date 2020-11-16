İlk 10 Ayda 1 Milyon 280 Bin Konut Satıldı

Konut satışları, Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 280 bin 852 gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı

dönemine göre %27,0 artış gösterdi. Ocak-Ekim döneminde ipotekli konut satışı %124,2 artarak 534

bin 256 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışın payı %69,1 oldu. İstanbul'daki ise toplam

konut satışları içinde ikinci el satışların payı %71,3 oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı

“Ekim ayında konut satışlarında beklediğimiz şekilde bir azalma oldu. Satışlar bir önceki yılın aynı

ayına göre %16,3 azalırken, Eylül ayına göre ise %12,55 düşüş ile 119 bin 574 oldu. Bu satışlardan

36 bin 976’sı ilk satışlardan oluşurken, 82 bin 598’i ikinci el satışlardan oluştu. İpotekli konut

satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %49,3 azalış göstererek 25 bin 566 oldu” dedi.

Türkiye’de Konut Fiyat Ortalaması

Türkiye genelinde ortalama kira ve satış fiyatlar hakkında da bilgi veren Altın Emlak Genel Müdürü

“Ülkemizde konut fiyatlarında satılık m2 fiyat ortalaması son 6 ayda yaklaşık %22 artış göstererek

2.350-TL olurken, konut kiralarında son 6 ayda artış %14 artış ile 9.3-TL oldu. Satılık fiyatlara

baktığımızda Muğla’da m2 satış fiyatı 7 bin lira ile ilk sırada yer aldı. Bunu, İstanbul 4 bin 480 lira ile

takip ederken, İzmir’de 4 bin lira ve Aydın’da 3 bin 720 lira seviyesinde oldu. Kira fiyatlarında ise 23-

TL ortalama ile gene Muğla gene ilk sırada yer alırken, bu ilimizi 21-TL ile İstanbul, 16-TL ile İzmir ve

Antalya izledi. Konutlarda ülkemizde ortalama amortisman süresi ise yaklaşık 21 yıl. En düşük

amortisman süresi 16 yıl ile Şanlıurfa, Kilis ve Edirne gerçekleşirken, Mersin, Kütahya, Kars ve

Ankara’da bu süre 17 yıl seviyesinde. En yüksek amortisman süreleri ise 29 yıl ile Aksaray, 28 yıl ile

Kayseri ve Kastamonu iken 26 yıl ile Artvin, Kırşehir, Bartın, Niğde ve Gümüşhane’de. 3

Büyükşehir’den Ankara’da amortisman süresi 17,5 yıl iken, İstanbul’da 18 yıl, İzmir’de ise 21 yıl”

dedi.