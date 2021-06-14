İklim krizi İzmir’de konuşuldu

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından 15. Küresel Isınma Kurultayı gerçekleştirildi. Kurultay, İzmir'de Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kurultayın açılış konuşmasını yapan Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Topak, “Bu kurultaylarda 700 gazeteci 1500 kadar katılımcı yer aldı. Pandemi sonrasında yakıcı bir sorun olduğu gerçeğinin herkes tarafından kabul edildiği iklim krizini gündeme aldık. Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl 15’incisini hibrit olarak yaptığımız Küresel Isınma Kurultayı’nı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile “Pandeminin Küresel Isınmaya Etkileri ve Derinleşen İklim Krizi” konusunu ele alacağız. Biz iklim krizinin üstesinden gelmeye talibiz” dedi.

"MÜSİLAJ İÇİMİZİ ACITIYOR"

“Küresel Isınmaya Etkileri ve Derinleşen İklim Krizi artık tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun” diyen Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Başkanı Şükrü Ünlütürk, “ Denizleri kirletmemiz nedeniyle oluşan müsilaj içimizi acıtıyor. Pandeminin kürüsel ısınmayı etkileyererek NASA’nın araştırmasında yüzde 15 bir iyileşme var. Ancak bu kalıcı değil. Avrupa Yeşil Protokolü, geçtiğimiz günlerde sürdürülebilirlik adı altında 17 maddelik gerçek bir çerçeve ortaya koydu. Hedefler İçin İş Platformu, iş dünyasının ve şirketleri entegre etmeyi amaçlayan ve değişimi gerçekleştirecek bir oluşum. Bütün iş dünyası bir araya gelerek bir yol alması gerekiyor. Türkiye’de İklim Kanunu’nun çıkarılması için herkesi yardımcı olmaya çağırıyorum” diye konuştu.

"ACİLEN ÖNLEMLER ALMAMIZ GEREKİYOR"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar da yaptığı konuşmada “İnsanılk iklim değişikliğiyle ilgi başetmeyi başaramadığı zaman karanlık günler bekliyor. Toplamda 5000 binden fazla plastik denizlerimizde yüzüyor. Marmara Denizi’ndeki müsilaj problemiyle karşı karşıyayız. Bugüne kadar Garanti BBVA olarak birçok çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Farkındalığın arttırılması gerekiyor, bunun içinde gazetecilere büyük görevler düşüyor. Gelecekte bu problemlerin üstesinden gelebilmek için yeni nesilleri bilinçlendirmemiz gerekiyor. İklim krizinin gündemdeki en önemli madde olması gerekiyor. Doğa kirliliğinie karşı acilen önlemler alınması gerekiyor. 5 sene önce alınması gereken önlemler alınmadığı için bugünkü krizleri yaşıyoruz. Marmara Denizi’ni kurtarmak için acilen aksiyon almamız gerekiyor. Bilime dayalı sürüdürebilirlikle geleceğimizi yeniden tasarlayabiliriz. Türkiye’nin yeşil iyileşmesine garanti olarak katkı sunmayı devam ettireceğiz. İklim krizine karşı herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"ÇÖP DEĞİL, PIRLANTA"

Yenilenebilir enerjide şu anda iyi durumda oluduğumuzu belirten Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “Artık rüzgardan, güneşten, jeotermalden enerji üretiyoruz. 80 bin ton çöp üretiyoruz. Bu çöplerden elektirik ve biogaz üretiyoruz. Çöpten elektrik üreten bir tesisimiz var. Bu tesiste çöpler ayrıştırılıyor. Kağıt ve plastiği hammadde şirketlerine gönderiyoruz. Metan gazını elektriğe çeviriyoruz. Yıllık 2,2 ton sera gazını engelliyoruz. Bu, trafikte 480 bin aracın trafikten çekilmesi anlamına geliyor. Aslında çöp değil pırlanta bu.” dedi.

"ARILAR YOK OLURSA, İNSANLIK YOK OLUR

Bee'o Propolis'in kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı da, “Arıların dünya ve insanlık için yaptığı katkıyı anlatmak istiyorum. Bunu öncelikle oğlumda deneyimledim. Propolis ve arı sütüyle oğluma çare olduk. Sonrada bunu şirketleştirdik ve doğal üretime geçtik. Arı ürünleri konusunda AR-GE merkeziyiz. Arı ürünlerinin çeşitli hastalıklardaki çaresini araştırıyoruz. Ben kendi evladımı arılara borçluyum. Arılar ölürse insanlığın 4 yıl ömrü kalır. Arılar 45 gün yaşar. Bir arı 1500 çiçeği ziyaret ediyor, bal ve propolis üretiyor. Arılar yok olursa tarım yok olur yani insanlık yok olur. Dünyada 100 önemli gıda arılar sayesinde var. Arıcılık çok önemli ve Türkiye ikinci büyük arıcılık ülkesi. Bal üretiminde de ikinci sıradayız. Endemik bitki zenginiyiz. Aslında şanslı bir ülkeyiz. Arılarımız var, bitkilerimiz var, dolayısıyla çok şanslı bir ülkeyiz. Arıcılığı teşvik ederek kovan sayısını arttırmayı amaçlıyoruz. Ülkemizde 82 bin arıcı var. Arılar iklim krizine doğrudan etki eden canlılardır. Arılardan insanlık olarak öğreneceğimiz çok şey var.” diye konuştu.

"TEMİZ ENERJİ ALTENATİFLERİ UCUZLUYOR"

Pandeminin olası sebepleri hakkındaki çalışmadan bahseden Coca Cola İçecek Kamu İlişkileri Grup Lideri Aykan Gülten, de konuşmasında “Ekosistemin zarar görmesi bio çeşitliliğin azalması pandemiyi yaşamamıza nedenlerden biri. Birçok uzman Marmara’da çıkan hiçbirşeyin yenmemesi gerektiğini söylüyor. Dünyayı bu noktaya biz getirdik aslında. 2020’de sera gazında yüzde 3 gibi bir azalma olmuş. Salgının iyi bir yanı varmı dersek çok büyük bir etkisi yok. Küresel ısınmaya karşı bir umut var diye düşünüyorum. En önemli risk küresel iklim değişikliği. Kötü senaryo iç karartıcı. Geri dönülemez bir noktaya gelmeden bir çıkış yolu bulmamız gerekiyor. Ülkelerin karbon konusundaki tutumları çok önemli. Temiz enerji alternatifleri ucuzluyor. Soğutuculara enerji çözümler getiriyoruz. Ambalaj malzemesinin azaltılması çalışmaları var. Atıklar ekonomiye kazandırılıyor ve çevreye katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.