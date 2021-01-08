İkinci Eldeki Fiyat Düşüşü, Tüketiciyi Satın Alma Davranışına Yöneltmedi

Kış aylarının da etkisi ile zamanını daha fazla evde geçirmeye başlayan tüketiciler, fiyatlarda düşüş yaşansa da hem artan faiz oranları hem de fiyatlardaki düşüşün devamı yönündeki beklentileri sebebiyle araç alma konusunda acele etmiyor. Yayındaki ilanlarda önceki aylara göre yaklaşık %15’lik artış olması da, alıcıların fiyatların düşeceğine dair beklentisini destekler nitelikte.

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com , geçtiğimiz Aralık ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikleri paylaştı. Aralık ayı boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre arabam.com analizi şöyle:

En Çok İlan Verilen Kategoriler

arabam.com’daki ilanların %72’sini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2’lik dilimde yer alıyor.

Renault Birinci Sırada Yer Alıyor!

Renault, Aralık ayında da %1’lik artış göstererek birinciliğini koruyor. En çok ilan verilen ilk 10 markanın oranları Kasım ayı ile birlikte stabil ilerlerken markanın %1’lik artışı dikkat çekiyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Fiat, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Mercedes – Benz ve BMW izliyor.

Clio, Astra ve Focus En Çok Tercih Edilen Otomobil Modelleri

İlanlara model özelinde bakıldığında Aralık ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra ve Focus oldu. Bu üç modeli sırasıyla Megane, Passat ve Corolla takip ediyor.

Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde, Markaların Aralık Ayı Oranları

arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %2’lik artış göstererek yine Nissan Qashqai`nin oldu. Onu sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 ve Chevrolet Captiva modelleri izliyor.

Aralık Ayında En Çok 2015, 2016, 2017 ve 2012 Model Araç İlanları Verildi

arabam.com’da Aralık ayında en fazla ilan verilen araç model yılı %8,4 oranı ile 2015 model oldu. Bunu sırasıyla 2016, 2017 ve 2012 model araçlar takip etti. Bu yıllar arasındaki ilan oranlarının Ekim ayından itibaren artışın devamı, bizlere 2. el ve yaşı daha genç olan araçlara yönelimin devam ettiğini gösteriyor. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi:

Motor Hacmine Göre İlanların Dağılımı

Motor hacmi arttıkça Yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor. Ancak 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı Kasım ayına nazaran %4’lük artış gösteriyor.

150 Bin TL – 250 Bin TL Aralığındaki İlan Sayılarının Artışı Aralık’ta Devam Ediyor

İlanlar içinde en yüksek payı %27,3 oranıyla 50-100 bin TL aralığındaki araçlar alıyor. Genel hatlarıyla bakıldığında ilan sayılarında düşüş yaşanıyor ancak 2020 yıl sonunda otomobil markalarının yaptığı indirim kampanyalarının etkileri görülüyor çünkü 150 bin TL – 250 bin TL fiyat aralığındaki ilanların yüzdesel oranı, Aralık ayında artış göstermeye devam ediyor.

Düz Vitesli Araçlar Çok Daha Fazla Tercih Ediliyor

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında Aralık ayında da en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Kasım ayında olduğu gibi düz vitesli ilan oranı %65. Otomotik vitesli araçların ilan oranı %16 olarak devam ederken, yarı otomatik vitesli araçların oranı %18. Aralık ilanlarının şanzıman tipine göre dağılımı aşağıdaki gibi:

Benzinli Araçlara Olan Talep Devam Ediyor

Aralık ayında arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, benzinli araçların ilan sayısında küçük de olsa Kasım ayındaki gibi artış söz konusu. Dizel motorlu araçlar ise birinciliği kaptırmıyor. Dizel araçları sırasıyla LPG ve benzinli araçlar izliyor.

Kilometresi Yüksek Araçlara İlgi Yüksek

İkinci el ilan piyasasında 100.000 km üzerindeki araçlar Aralık ayında da daha çok görülüyor. 2020 yılının sonuna doğru her ne kadar indirim kampanyaları yapılsa da daha uygun fiyatlı yüksek kilometreli araçlara talep devam ediyor.

Özetle; 2020 yılı Aralık ayında en çok “otomobil” ilanı verildi ve ilanların dominant markası Renault, modeli ise Renault Clio, Opel Astra ve Ford Focus oldu. Motor hacmi 1.2-1.4 ve 1.4-1.6 aralığında olan araçların satışa sunulma oranı yüksek. İkinci el ilan piyasasında 100.000 km üzerindeki araçlar daha çok görülüyor. Ayrıca en fazla ilan Kasım ayında olduğu gibi 50-100 bin TL aralığındaki araçlar için verilmiş.