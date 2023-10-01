İkinci El Otomobil Alacaklar Dikkat! Uzmanları Uyarıyor: Acele Etmeyin Fiyatlar Dibi Görecek

Son birkaç aydır ikinci el otomobil piyasasında dikkat çekici bir düşüş gözlemleniyor. Özellikle son iki ay içerisinde bu gerileme daha da belirginleşti. Eğer otomobil almayı planlıyorsanız, şu an için beklemenizi öneriyoruz.

Galericilerden Önemli Açıklamalar

Bilindiği üzere, son günlerde bazı otomobil satıcıları sosyal medya üzerinden piyasayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Onlara göre, ikinci el otomobil piyasası adeta durma noktasına gelmiş durumda. İlanlarda istenilen fiyatlarla gerçek piyasa değerleri arasında ciddi farklar oluşmaya başladı.

Fiyatlarda Hızlı Düşüş Devam Ediyor

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar son 2 ay içerisinde hızla geriliyor. Ancak bu düşüşe rağmen, bazı fiyatlar hâlâ yüksek seviyede. Örneğin, piyasada 1 milyon TL değerinde bir otomobil için 900 bin TL teklif verdiğinizde, satıcılar bu teklifi kabul etme eğiliminde.

Otomobil Fiyatları Neden Düşüyor?

Otomobil fiyatlarındaki bu ani düşüşün arkasında birkaç önemli neden bulunmaktadır. En başta gelen sebep, kredi faiz oranlarının yükselmesi ve kredi vade sürelerinin kısalmasıdır. Şu anki finansal koşullarda, 100 bin TL ve üzeri bir kredi alındığında, bu borcu sadece 12 ay içerisinde ödemek zorundasınız. Bu da otomobil almayı planlayan birçok kişiyi olumsuz etkiliyor ve piyasada durgunluğa neden oluyor.

Sonuç olarak, eğer ikinci el bir otomobil almayı düşünüyorsanız, piyasanın mevcut durumunu yakından takip etmeniz ve doğru zamanı beklemeniz faydalı olacaktır.