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İkinci El Araç Düzenlemesinden Alıcı Da Satıcı Da Memnun

15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanan, 2. el otomobil ticaretine ilişkin ekspertiz yönetmeliği alıcıyı da satıcıyı da mutlu etti. Yönetmelikle birlikte geride bırakılan bir aylık süreçte sektörde yaşanan birçok aksaklık ve mağduriyet sona erdi. Arıza ve hasarlarda uygulanan garanti kapsamı, güvenli para transferi sistemi, firmalara getirilen yetki belgesi şartı ikinci el araç ticareti yapan vatandaşları memnun bıraktı.

İkinci El Araç Düzenlemesinden Alıcı Da Satıcı Da Memnun

Yeni düzenlemeyle birlikte araç alım satımının önemli bir halkası olan "oto ekspertiz" firmalarında da yoğunluk her geçen gün artıyor. Kurumsal ve bağımsız ekspertiz firmalarından alınmış raporlar tüketiciye güven verirken, alıcının araç konusunda soru işaretlerinin ortadan kalkmasına yardımcı oluyor.

Yeni Dönemde, Ekspertiz Merkezleri Daha Da Önem Kazandı

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ayözger, ‘’ İkinci el otomobil ticareti sektörün hem rakamsal hem de işlevsel konular bakımından büyük bölümünü kapsıyor. İkinci el otomobil ticaretinde ekspertiz zorunluluğuyla başlayan yeni dönemde, ekspertiz merkezleri daha da önem kazandı ‘’ dedi.

Ekspertiz Rakamlarında Rekor Artışlar Yaşandı

Düzenlemeyle birlikte artan ekspertiz rakamlarına dikkat çeken Ayözger, " 2020 yılının ilk yarısında otomotiv sektörüne damga vuran pandemi sebebiyle Ocak-Mart döneminde normal seyrinde devam eden ikinci el araç satışları, Nisan-Mayıs döneminde oldukça düşük seyretti. Normalleşme süreciyle beraber Haziran ve Temmuz aylarında ise rekorlar kırıldı. Ağustos ayında yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte sektördeki hareket devam ederken yapılan Ekspertiz işlemleri de paralel bir seyir gösterdi. İlk 8 ayda gerçekleştirdiğimiz toplam 43.000 adet ekspertiz işleminin önemli bir bölümü de ikinci el araç satışlarının zirve yaptığı normalleşme sürecinde gerçekleşti. Yıl sonuna kadar 65.000 adet araca dokunmuş olacağımızı düşünüyoruz.

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Ozan AyözgerDExpertTÜVSÜD
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