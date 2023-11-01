İki çalışanı olan bir şirket 668 bin TL hibe alabilir

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen programlar ile çalışanlar yeni mesleki yetkinlikler kazanırken veya var olan yetkinliklerini geliştirirken şirketler de teşvik ve hibelerden yararlanıyor. Ancak bunlardan yararlanmak için evrakların mevzuata uygun bir şekilde hazırlanması ve uygulama süreçlerinin takibi büyük önem taşıyor. İnsan kaynakları platformu Kolay İK, çözüm ortakları arasında yer alan Neprotech iş birliği ile teşvik ve hibe programları için şirketlere ücretsiz danışmanlık sunuyor.

“Evrakları mevzuata göre hazırlıyor, uygulama süreçlerini yönetiyoruz”

Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, teşvik ve hibe programlarına katılım sürecini ve bu alandaki hizmetlerini şu sözlerle anlattı; “Bu programlar hem çalışanlara hem de şirketlere ciddi fayda sağlıyor. Ancak katılım aşamasındaki hesaplama, takip ve dokümantasyon işlemleri işverenler ve İK departmanları için ciddi bir yük oluşturuyor. Özellikle şirketin kadrosunda bordro ve teşvik alanında uzman biri yoksa hangi kişilerin bu kapsama girdiğinin tespiti, potansiyel teşvik tutarının doğru hesaplanması, dokümantasyon ve kayıt işlemlerinin yürütülmesi daha da zorlaşıyor. Biz de Kolay İK olarak, çözüm ortaklarımızdan Neprotech iş birliği ile tüm bu işlemler için ücretiz olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz. Alanında uzman Bordro-Teşvik Danışmanlığı Departmanımız, Neprotech’in bu alanda geliştirdiği yazılımı kullanarak evrakları mevzuata göre hazırlıyor ve uygulama süreçlerini profesyonel olarak yönetiyor. Bu sayede şirketlerin teşvik ve hibeleri düzenli olarak almasını sağlıyor, programın tamamından veya bir bölümünden nasıl yararlanabileceklerini en ince ayrıntısına kadar paylaşıyoruz.”

Geçtiğimiz Temmuz ayında sonlanan Ustalık Telafi Programı kapsamında 30 şirketin toplam 21 milyon 98 bin TL hibe almasını sağladıklarını söyleyen Yalı, “Çıraklık Eğitim Programı’nda da iki çalışanı olan bir şirket toplam 668 bin 482 TL, 50 çalışanı olan bir şirket ise toplam 16 milyon 712 bin TL’ye varan hibeden yararlanabilir. Bu süreci yönetmemiz için bize başvuran şirket, programa katılmaya hak kazanırsa hibe üzerinden pay alıyoruz ancak katılmaya uygun değilse hiçbir ücret talep etmiyoruz” dedi.

18-22 yaş arası çalışanları olan şirketler başvurabilir

MEB’in Çıraklık Eğitim Programı’na, ‘18 - 22 yaş aralığında ve eğitim durumu ortaokul mezunu, lise terk veya açık lise öğrencisi’ çalışanları olan şirketler, herhangi bir kayıt üst limiti bulunmaksızın başvurabiliyor. Stajyerler ve yabancı uyruklu çalışanlar ise program kapsamı dışında kalıyor. Program çerçevesinde her bir çalışan için ilk üç yıl boyunca asgari ücretin yüzde 30’u, dördüncü yıl ise asgari ücretin yüzde 50’si tutarında hibe ödemesinden faydalanılabiliyor.