İhracatçılar 2023'ün ihracat hedefini 2022'de yakalamak için kolları sıvadı

Gülle, 2021 yılı değerlendirmesi ve 2022 yılı için hedef ve beklentilere ilişkin yaptığı açıklamada, 2020 yılında salgına rağmen gerçekleştirdikleri başarılı ihracat performansının ardından 2021 yılına ihracat ailesi olarak büyük hedeflerle başladıklarını belirtti.

Bu süreçte elde ettikleri, özellikle küresel tedarik zincirindeki dönüşümden kaynaklanan kazanımları korumayı başararak ihracatı bir üst lige taşıdıklarını ifade eden Gülle, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımız salgının en zor dönemlerinde dahi üretimi aksatmayarak tüm dünyanın güvenini kazandı. Yılın ilk çeyreğinde 50 milyar dolar, ikinci çeyreğinde 55 milyar dolar, üçüncü çeyreğinde 56 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızdaki başarılı performans, büyüme verilerine de yansıdı. Net ihracatın büyümeye katkısı birinci çeyrekte 1,2 puan, ikinci çeyrekte 6,9 puan, üçüncü çeyrekte ise 6,8 puan oldu. Yılın 9 ayında net ihracatın büyümeye katkısı 5,1 puan, ihracatın büyümeye katkısı 5,5 puan oldu. Yani yılın ilk 9 ayında gerçekleşen yüzde 11,7’lik büyümenin neredeyse yarısı (yüzde 47’si) ihracattan geldi. Önümüzdeki dönemde de bu katkının devam edeceğini öngörüyoruz."

Gülle, sene başında 184 milyar dolar olarak belirlenen yıllık ihracat hedefinin, ihracatçıların sergilediği üstün performans ile 211 milyar dolara revize edildiğini aktararak, "Şoklara dayanıklı ve seri reflekslere sahip ihracatçılarımız, attıkları yerinde adımlarla yaşanan her krizden güçlenerek çıkmayı başardılar. Bu güçle birlikte, ticaret diplomasisinin saha neferleri ihracatçılar olarak her iki hedefi de aşmayı başardık. Kasım ayı sonunda yıllıklandırılmış ihracatta 221 milyar dolara ulaştık. Son 12 ayın 11’inde aylık ihracat rekorları kırdık." ifadelerini kullandı.