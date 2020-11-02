İhracatçı Cumhuriyetin 97’inci Yılını Rekorlarla Kutladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ekim ayı geçici dış ticaret verilerini Ankara’da açıkladı. Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.6 artarak 17 milyar 333 milyon dolar oldu.

Ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren TiM Başkanı İsmail Gülle, “Ekim ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 5,6’lık artışla 17 milyar 333 milyon dolar oldu. Bu sayede yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna hep birlikte imza attık. Ekim ayı ihracat rakamımız, yalnızca ekim ayı rekoru değil; aynı zamanda hem bu yılın en yüksek aylık ihracat rakamı, hem de Cumhuriyet tarihi aylık ihracat rekoru olarak, tarihe geçti” dedi. İhracat rakamlarının yeni dönemin ihtiyaçlarına hızla adapte olduklarını gösterdiğini belirten Gülle, Yeni Ekonomi Programı 2020 İhracat hedefi olan 165,9 milyar doları yakalayacaklarını söyledi.

Bin 742 firma ihracata merhaba dedi

İsmail Gülle, ekim ayında bin 742 firmanın “İHRACATA MERHABA” dediğini söyledi. Gülle, “Aynı zamanda yılbaşından bu yana aylık bazda ihracat ailesine katılımda da bir rekor kırdık, özellikle son aylarda ihracata başlayan firmalarımızın sayısında kayda değer artışlar gözlemliyoruz. İhracata yeni başlayan bin 742 firmamız Ekim ayında 114 milyon 158 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında ise, Ekim ayı içerisinde Toplam 42 bin 559 firmamız ihracat gerçekleştirdi” diye konuştu.

Katma değerli ürün ihracatı artıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak katma değerli ihracata büyük önem verdiklerini ifade eden Gülle, “Ekim ayında da geçen ay olduğu gibi, Kilogram başı ihracat değeri yüksek birçok üründe ihracatımızın arttığını görüyoruz. Kilogram başı ihracat değeri 10 doların üzerinde olan yüksek katma değerli ürünlerimizin toplam ihracatı ekim ayında da artış gösterdi. Bu ürünlerde, 2019 yılının ekim ayında, 3 milyar 663 milyon dolar olan ihracatımız,bu ay yüzde 23 oranında artarak, 4 milyar 520 milyon dolar seviyesine yükseldi. Kilogram başı ihracatı 50 doların üzerinde olan en yüksek katma değerli ürünlerde ise eylül ayında ihracatımız 983 milyon dolara yükseldi. Katma değer odaklı üretim ve ihracat bilinciyle, 214 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat hedefimize ulaşacağız” diye konuştu.

Hazırgiyim, Mobilya ve Halı sektöründen rekor

Sektörlerin de performansına değinen İsmail Gülle, ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre 20 sektörün ihracatını artırdığını ifade etti. Gülle şöyle devam etti: “Hazırgiyim, Mobilya ve Halı sektörlerimiz; tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Sektörel anlamda; 2 milyar 916 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Otomotiv sektörümüz liderliğini korurken; 1 milyar 858 milyon dolara ulaşan Hazırgiyim sektörümüz ikinci, 1 milyar 725 milyon dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörümüz ise üçüncü oldu. Otomotiv sektöründe, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, 103 milyon dolarlık ihracat artışı gerçekleşirken, Hazırgiyimde ise 305 milyon dolar artış yaşandı. Ekim ayının en güçlü performansına imza atan sektörler; Yüzde 161 artışla 693 milyon dolara ulaşan Mücevher; Yüzde 21 artışla 357 milyon dolara ulaşan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri; Yüzde 20 artışla 1 milyar 858 milyon dolara ulaşan Hazırgiyim sektörleri oldu. Sektörlerimizin ihracat yaptıkları ülke sayılarına baktığımızda, Ekim ayında, 206 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla Kimyevi Maddeler sektörümüz birinci, 192 ülke ve bölgeye ihracat ile Hububat sektörümüz ikinci ve 187 ülke ve bölgeye ihracat yapan Çelik sektörümüz üçüncü oldu.”

Çelik sektöründen çarpıcı ihracat artışı



Ekim ayında birçok sektör çarpıcı ihracat artışlarına imza attı. Çelik sektörü; Pakistan’a ihracatını 37 katına çıkarırken, Peru’ya ihracatını 11 katına çıkardı. Mücevher sektörü ise ekim ayında, İsviçre’ye ihracatını 34 katına çıkarırken, Birleşik Krallık’a ihracatını ise 285 milyon dolar artırdı. Ekim ayında, Otomotiv ihracatı, Birleşik Krallık’a 63 milyon dolar, Fransa’ya 54 milyon dolar, Polonya’ya ise 47 milyon dolar artış gösterdi. Hazırgiyim sektörü; Birleşik Krallık’a ihracatı 77 milyon dolar, Almanya’ya ihracatı 55 milyon dolar, İspanya’ya ihracatı ise 40 milyon dolar artış kaydetti.

208 ülkede bayrağımız dalgalandı



Ekim ayında ihracatçılarımız, ülkemizin bayrağını 208 ülkede dalgalandırmayı başardı. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 50,8 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,6 oldu.Ekim ayında ihracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke ise; 1 milyar 620 milyon dolar ile Almanya; 1 milyar 495 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 966 milyon dolar ile Irak oldu. Yılın ilk on ayında ise; en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke ise 12,9 milyar dolar ile Almanya, 9 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 8,2 milyar dolar ile ABD, 7,2 milyar dolar ile Irak, 6,4 milyar dolar ile İtalya oldu.

En dikkat çekici artış Adıyaman’da

Ekim ayında 49 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren 5 il sırasıyla; 6 milyar 991 milyon dolarla İstanbul,1 milyar 456 milyon dolarla Bursa,1 milyar 325 milyon dolarla Kocaeli, 906 milyon dolarla İzmir, 801 milyon dolarla Gaziantep oldu. En dikkat çekici artışlar ise; Yüzde 202 artışla 12 milyon dolarlık ihracata imza atan Adıyaman; Yüzde 146 artışla 11 milyon dolara ulaşan Rize; Yüzde 100 artışla 19 milyon dolar ihracat yapan Kastamonu’da oldu. Mardin’de Makine sektörü ihracatını 13 katına çıkardı. İstanbul’da Gemi ve Yat sektörü ihracatını yüzde 324 artırırken; Samsun’da Çelik sektörü ihracatını Yüzde 218 artırdı.



Tıbbi ürün ihracatı hız kesmedi

Covid-19 ürünleri ihracatı, Ekim ayında da hız kesmedi. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre;

solunum cihazları yüzde 565, maske ve önlük yüzde 548, tanı kitleri yüzde 141, dezenfektan ihracatı ise yüzde 32 artış gösterdi. Ekim ayında, Toplam Covid-19 ürünü ihracatı yüzde 208 artışla 75 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk on aylık döneminde ise Covid-19 ürünleri ihracatı 694 milyon dolara ulaşırken; 2019 yılının aynı dönemine göre, yüzde 220 artış sergiledi.

Parite etkisi 483 milyon Dolar



Son dönemde paritedeki artışın etkisi ihracata pozitif yansıdı. Ekim ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 483 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk on ayında ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 507 milyon dolar olarak gerçekleşti.