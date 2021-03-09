İHKİB İnovatif Fikir Maratonu Yarışması Sona Erdi

Yarışmaya İstanbul’da bulunan 54 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri alanı başta olmak üzere “Tekstil Teknolojileri, Pazarlama, Perakende, Grafik Tasarım, El Sanatları” gibi alanlarda okuyan 415 öğrenci katıldı. İş fikrinin, iş fikrine göre ürün ve hizmet ile ticarileşme adımlarını içeren ürün geliştirme bölümleri olmak üzere 3 aşamadan oluşan yarışma tamamen dijital ortamda gerçekleştirildi. Beşer kişilik gruplardan oluşan 83 takımın katıldığı yarışmanın finalinde 18 takım 90 öğrenci kıyasıya mücadele etti.

Kız öğrencilerin damga vurduğu final yarışmasında birinciliği Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeme-içme sektöründe şef ve aşçılar için geliştirdikleri yanmayan, terletmeyen ve leke tutmayan önlük projesi “AURA” ile ikinciliği Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüzme bilmeyen ve su korkusu yaşayan insanların sorunlarına kapok lifinden yaralanarak tasarladıkları mayo projesi “FİBERMAY” ile üçüncülüğü ise Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapay zeka kullanarak, kişilerin kıyafetlerini iklim koşullarına, renk ve kumaş özelliklerine uygun olarak kombinlemeye yarayan “MODROP” projesi ile elde etti. Finalde birinci takım 25.000TL, ikinci takım 20.000TL, üçüncü takım da 15.000TL’lik para ödülünün sahibi oldu.

Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi daha yeşil bir üretim için zeytin çekirdeğinden geliştirdikleri düğme projesi “DÜBORTEKS” ve İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de geliştirdikleri sanal stil danışmanlığı aplikasyonu “SEASD” projesi ile 5.000 TL’lik “En İyi Takım Çalışması” ödülüne layık görüldüler. 7.500 TL ödüllü Jüri Özel Ödülünü ise ayakkabılara temizlik, bakım ve hijyen sağlayan “AYAKKABIM TEMİZ KURU TEMİZLEME” projesi ile Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aldı. Dereceye giren, jüri özel ödülü ve en iyi takım çalışması ödülünü alan takımlara aynı zamanda İMA Eğitim Ödülü ve LCW Akademi Eğitim Ödülü de verildi.

Boğulmayı Engelleyen Batmayan Mayo, Elektrik Çarpmasını Engelleyen İş Kıyafeti

Birbirinden güzel, inovatif ve uygulanabilir fikirlerin yarıştığı yarışmada çocuğun ateşinin yükseldiğini haber veren tişört, boğulmaları engelleyen batmayan mayo, dağcıların, zihinsel engellilerin ve çocukların kaybolmamasını sağlayan kıyafetler, işçileri elektrik çarpmalarından koruyan iş kıyafeti, görme engelliler için engelsiz alışveriş uygulaması, hava koşulları ve günlük programa göre gardroptaki kıyafetleri kombinleyen uygulamalar sektörün geleceğini şekillendirecek projeler arasında yer aldı.

Üç Sihirli Sözcük “Tasarım, Sürdürülebilirlik, İnovasyon”

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ödül töreninde yaptığı açılış konuşmasında: “ İnovatif Fikir Maratonu bize bir gerçeği tekrar hatırlattı. Mesleki eğitimde sanayi - okul işbirliğini daha çok güçlendirmeliyiz. Özel sektörün birikimini ve deneyimini okul çağında gençlere aktarmalıyız. Dahası gençlerimize fırsat verip onları teşvik etmeliyiz. Artık dijital bir dünyada yaşıyoruz. Dijital evren tüm sektörler için büyük fırsatlar sunuyor. Kabul edelim ki o dijital evrenin kodlarını gençler bizden çok daha iyi biliyorlar. Dijitalleşmenin yanı sıra moda endüstrimiz için üç sihirli sözcük daha var. Biri ‘tasarım’, diğeri ‘sürdürülebilirlik’, yani sürdürülebilir üretim. Bir diğeri ise girişimcilik ve inovasyon. Küresel rekabet gücümüzü korumak, katma değerli ihracatımızı arttırmak için bu alanlara odaklanmalıyız. Teknolojik altyapımızı güçlendirirken gençlerimizin yaratıcı fikirlerinden de yararlanmalıyız. İnanıyorum ki İnovatif Fikir Maratonu yetenekli gençlerimizin sektörle buluşma noktası olacak. Yarışmaya katılan tüm gençlerimizi kutluyorum. Bence bu maratona katılan herkes şampiyon. “ açıklamasında bulundu.

Sektörümüz 28 Milyar 500 milyon dolar İhracat Gerçekleştirdi

Konuşmasında geçtiğimiz sene tekstil sektörünün 28 milyar 500 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bugün geldiğimiz noktada fiyat bazlı rekabetten ziyade kalite, teknoloji, AR-GE, inovasyon, tasarım ve markalı ürün ihracatına dayalı rekabeti esas alan bir yapıya doğru gelişim göstermekteyiz. Ticaret Bakanlığı olarak eğitim alanında yapılan çalışmaların ülkemizin geleceği için ne derece kıymetli ve belirleyici olduğunun farkındayız. Milli Eğitim Bakanlığımız ile 2019 yılında imzaladığımız dış ticareti geliştirmeye ilişkin eğitim işbirliği protokolü çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her eğitim öğretim yılı için İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği bütçesinden karşılanmak üzere bakanlığımız onayı alınarak meslek liselerimize önemli destekler sunulmaya devam etmektedir. Öğrencilere sağlanan başarı ve ihtiyaç bursu, makine ve teçhizat donanım desteği, öğretmen ve öğrencilere İstanbul Moda Akademisinde verilen eğitimler ve mezun öğrencilerin işe yerleştirilmesine destek çalışmaları gibi çok önemli çalışmalar yapılıyor.” dedi.

Pekcan sözlerini “Sevgili gençler ülkemizin hedefleri çok büyük. Çalışarak daha fazla daha iyi üreterek dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasındaki yerimizi alacağız. Bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Tekstil ve konfeksiyonda modada bugünkü başarılarımızın da üstüne koyarak çok daha ileri bir noktaya geleceğiz. Sizlere güveniyoruz.” diyerek tamamladı.

İnovatif Fikir Maratonu Yarışmasının özellikle dünyamızı saran, ülkemizi de oldukça etkileyen covid 19 sürecinde alan öğretmenlerimizin, alan öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağladığını belirten MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof.Dr. Kemal Varın Numanoğlu “girişimcilik iş fikri oluşturma, iş fikrini ürüne dönüştürme ve bu ürünlerin tasarım ve marka tescillenmesi konularında öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine büyük katkı sağlanmıştır. Mesleki ve teknik eğitim alan gençlerimiz bilgilerini beceriye ve ürüne dönüştürerek aslında hayallerini gerçeğe dönüştürüyorlar. Neticede üreten ve çalışan gençlerimiz Türkiye’nin geleceğine büyük değer katacaklardır.” dedi.

Daha Parlak Bir Gelecek, İhracatla Yükselen Türkiye

TİM Başkanı İsmail Gülle ise yaptığı konuşmada gençlere: “İhracat ailesinin temsilcileri olarak bizler başarıda ve başarısızlıkta her zaman sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. İnovasyon, girişimcilik alanlarında gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmalarla bu ekosistemin gelişimi adına çok önemli bir yol kat ettiğimize inanıyoruz. Gidilecek daha çok yolumuz var ama inanıyorum ki bu uğurda hep beraber daha çok çalışarak inovatif Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz. Daha parlak bir geleceği ihracatla yükselen Türkiye’yi inovatif çalışan üreten gençlerimizle birlikte yapacağız. “ mesajını verdi.