Hükümetten Emekliye Ek Zam ve Esnafa Erken Emeklilik Müjdesi

Hükümet, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Emekli maaşlarına ek zam, SSK'lı gibi 7200 prim günü ile erken emeklilik imkanı, memurlara 3600 ek gösterge, ve ev kadınlarına emeklilik desteği gibi pek çok konuda yeni adımlar atılıyor.

Yeni yasama yılına başlarken, Meclis gündeminde ekonomiye yönelik önemli düzenlemelerin de yer alacağı bekleniyor. Çalışanların ve emeklilerin talepleri doğrultusunda çalışmalar devam ederken, düzenlemelerin son halini aldıktan sonra Meclis'e sunulması öngörülüyor. Ekonomi yönetimi bütçe ve Kalkınma Planı hazırlıklarını tamamlarken, bütçe görüşmeleri de yakın bir tarihte başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarının "Yılbaşından önce emekli maaşı zammı müjdesi olur mu?" sorusuna "İnşallah" yanıtını vererek emeklileri sevindiren bir sinyal verdi.

Emekli Zamı İçin Kademeli Artış:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylıklarına refah payı eklemeyi planlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kademeli zam oranları belirlenecek. Bu kapsamda, daha düşük maaş alan emeklilere daha yüksek oranda zam yapılması öngörülüyor. Emekli zammı, aylık geliri 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri olan emekliler için aşamalı olarak uygulanacak.

Esnaf ve Çiftçiler İçin Erken Emeklilik:

Yaklaşık 1 milyon küçük esnaf ve çiftçinin prim yükünü azaltacak bir yasal düzenleme Meclis'e sunulacak. Küçük esnafın emekli olabilmesi için gereken prim gün sayısı 7200'e çekilecek. Böylece esnaf emekliliği daha erken yaşta talep edebilecek. Ayrıca, emeklilik için son 1261 gün kuralı değiştirilerek hangi sigorta kolundan olursa olsun 7200 gün prim ödeyen herkes emekli olabilecek. Bağ-Kur'da ise 5400 gün olan kısmi emeklilik süresi, SSK'lı çalışanlarla aynı seviyeye çekilerek 4500 güne düşürülecek.

Ev Kadınlarına Emeklilik Desteği:

Ev kadınlarının emeklilik haklarını güçlendirmek amacıyla yeni düzenlemeler yapılacak. Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi planlanıyor. Ayrıca ev kadınları, isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devletten alacak. Bu adım, ev kadınlarının emeklilik haklarını iyileştirirken aynı zamanda sosyal güvencelerini artıracak.

Hükümet, bu önemli düzenlemelerle çalışanlar, emekliler, esnaf ve ev kadınlarının ekonomik refahını artırmayı ve sosyal güvencelerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu yeni adımların hayata geçirilmesiyle milyonlarca vatandaşın yaşam koşullarının olumlu yönde etkilenmesi amaçlanıyor.