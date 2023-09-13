Hisarcıklıoğlu: Standart gramaj uygulamasını konuşmalıyız

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen organize gıda perakende sektörünün en büyük buluşması olan Yerel Zincirler Buluşuyor Fuar ve Konferansı YZB 2023, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ağırladı. TOBB Başkanı, binlerce yerel zincirin katılımıyla gerçekleşen zirvede, perakende sektöründeki sorunları, çözümleri, sektörü bekleyen fırsatları ve yerel zincirlerin atması gereken adımları paylaştı.

Üretim, tedarik ve lojistiğin son ayağı olan perakende sektörünün çok büyük bir organizasyon olduğunu belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, ülke ekonomisinin barometresi, istihdam fabrikası ve gıda sektörünün de sigortası olduğunu belirtti. Dünyada perakende verilerinin kritik ekonomik gösterge olarak kullanıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, yerel zincirlerin de bu sektörün lokomotifi olduğunu belirtti.

Gıda perakendesinin pandeminin yoğun yaşandığı dönemde dahi istihdam sayısını yükselttiğine ve istihdama katkı verdiğini söyleyen TOBB Başkanı, "Yerel zincirler, sağladıkları iş imkanlarıyla, kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını da desteklemektedir" dedi.

"MARKALAŞANIN DA PAÇASINDAN TUTUYORUZ"

Sektörün gündeminde yer alan sorunlara değinen Rifat Hisarcıklıoğlu, "Piyasada nakit akışındaki yavaşlama, yüksek enflasyon ve maliyet artışları hepimizi zorluyor. Diğer taraftan sektörümüzde haksız rekabete yol açan uygulamalar da mevcut. 'Private label' markalı ürünler hem KOBİ'lerimizin büyümesini hem de markalaşmasını engelliyor. Sektörün kendi içinde de rekabetini bozuyor. Bir taraftan markala diyoruz, ama markalaşmanın da paçasından tutuyoruz. Eğer bu işin önü alınmazsa, mili bir sanayimiz kalmaz, sanayicimiz ve üreticimiz de taşeronlaşır" açıklamasını yaptı.

Gıda perakendesinde yer alan diğer önemli bir konunun düşük gramajlı ürünler olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Aynı ürün aynı ambalaj içinde, ama düşük gramajla sunularak tüketici aldatılıyor. Bu esasında tüm sektörün yaşadığı bir sorun. Bunun önüne geçmek üzere, perakende satışa sunulan ürünlere 'standart gramaj uygulaması' getirmeyi konuşmalıyız" dedi.

"AYRIŞMANIN FORMÜLÜ TEKNOLOJİDE"

Konuşmasında değişen tüketici taleplerine de değinen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Eskiden alışverişler tek noktadan yapılıyordu. Şimdi indirim marketleri, benzin istasyonları, tanzim satışlar, kooperatifler, e-ticaret siteleri, hızlı teslimat şirketleri var. Alternatifin bu kadar çok olduğu yerde, yerel marketler olarak, 'Bunlardan nasıl ayrışabiliriz?', sorusuna cevap bulabilmeniz gerekiyor. Hayat hızla dijitale evriliyor. Eski tüketici profili yok. Tüketiciler dijitalde, alışverişini de dijitale taşıyor. Ürün incelemesi, ürün kıyaslaması, ne, nerede, nasıl sorgusu, marka deneyimi, tecrübe paylaşımı, hepsi internette. Bunlara kim daha rahat cevap verebiliyorsa onun şansı daha çok olacak. Teknolojiye ayak uyduramayan geri kalacak. Bu nedenle gündemimizde; kullanıcı dostu dijital mecra tasarımları, mobil uyumluluk, online iş yapma stratejileri, dijital görünürlük olmalı" açıklamasını yaptı.

"COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERE SAHİP ÇIKIN"

Türkiye'nin hızlı bir şehirleşme sürecinde olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, 1950'lerde nüfusun sadece yüzde 25'inin şehirlerde olduğunu, günümüzde ise bu oranın yüzde 85'i geçtiğini belirtti. Tüketicilerin daha şehirli, daha mobil, daha hızlı ve daha kolay tüketim yapmak istediğine dikkat çeken TOBB Başkanı, yerel zincirlerin önümüzdeki süreçte atması gereken adımlar için şöyle konuştu: "Mobil uygulamalar, tüketicilere müthiş kolaylık sağlıyor. Mobil uygulamalar üzerinden şirketlere veya ürünlere ulaşılıp ulaşılamadığı, tüketici tercihlerinde çok daha önemli hale geldi. Daha önce de YZB sahnesinde belirtmiştim. Dünyanın en değerli arazi artık cep telefonu ekranı. Bu ekranda yerinizi almanız gerekir. Bu trend devam edecek ve gelecekte daha da önemli hale gelecek, ıskalamayın. İkincisi, ortaklık yapmak ve ortak hareket etme kültürünü öğrenmek lazım. Bu devirde daha çok kazanmak istiyorsan, daha çok alacaksın, daha çok satacaksın, yani ölçek ekonomisi sağlayacaksın. Üçüncüsü ise illerdeki yerel markalarla iş birliği yapın. Yerel üretici markaları ortak paydaşınız olarak kurgulayın. Coğrafi işaretli ürünlere siz sahip çıkın. 20 sene önce coğrafi işaretli ürün sayımız 31'di. Bugün 1400'ü geçtik. TOBB ile odalarımız ve borsalarımız bu işe sahip çıktı. Yerel ürünlerimize ve yerel değerlerimize coğrafi işaret kazandırdık, bunları koruma altına aldık. 12 bin yıllık geçmişiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu’muz, daha böyle binlerce yöresel ürünü barındırıyor. Ama bu değerlerimizi tanıtıp pazarlayamazsak, ekonomiye kazandıramazsak hiçbir kıymeti yok. Bakın artık insanlar yerel ve doğal ürünleri tercih ediyor. Üreticimize ve müteşebbisimize yeni fırsatlar açıyor. Bu fırsatları kullanalım."